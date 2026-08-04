Chelsea está listo para fichar a Jordan Pickford

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Chelsea está listo para fichar a Jordan Pickford

El portero de la selección inglesa y del Everton, Jordan Pickford, ha llamado la atención del Chelsea londinense. Según el exguardameta Shay Given, si el jugador muestra el más mínimo interés, los « aristócratas » no dejarán pasar la oportunidad de ficharlo y actuarán de inmediato. Según Goal.com informa.

En declaraciones a través de BOYLE Sports, Shay Given no ocultó su sorpresa por la casi total ausencia de rumores sobre un posible traspaso de Jordan Pickford, pese a la regularidad de sus actuaciones durante años. El guardameta de 32 años disputa su décima temporada en Goodison Park desde que llegó al Everton procedente del Sunderland en 2017 y se ha convertido en un pilar fundamental del equipo.

La trayectoria y las estadísticas del experimentado portero

El experimentado guardameta ha disputado hasta la fecha 358 partidos con el Everton y ha mantenido su portería a cero en 100 de ellos. Además, lleva muchos años siendo el portero titular de la selección inglesa y ostenta el récord de partidos disputados en la Copa del Mundo.

El contrato vigente de Pickford con el club del Merseyside se extiende hasta junio de 2029. La duración del acuerdo y la satisfacción del jugador con su papel en el club podrían estar frenando los rumores de traspaso a su alrededor.

La posibilidad de que llegue al Chelsea

Según Shay Given, los porteros suelen volverse más experimentados y fiables con la edad. No hay duda de que Pickford, de 32 años, todavía puede jugar muchos años al más alto nivel.

Según el experto, si Jordan manifestara su deseo de fichar por otro equipo, la directiva del Chelsea iniciaría las negociaciones de inmediato. Sin embargo, se cree que el guardameta se siente feliz en el Everton y es leal al equipo, por lo que de momento no se han producido cambios importantes en su carrera.

Jordan PickfordChelseaEvertonShay GivenPremier League
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