Manchester City da el primer paso por Pedro Neto: de qué depende el traspaso

« Manchester City» estudia reforzar su ataque con otra estrella de la Premier League durante el mercado de verano. Los Citizens han establecido contacto directo con los representantes del extremo del Chelsea, Pedro Neto.

Por ahora no existe un acuerdo oficial entre los clubes. Sin embargo, el inicio de las conversaciones demuestra que la situación sobre el futuro del futbolista portugués está adquiriendo importancia.

El City contactó directamente con el entorno de Neto

Según informó el insider Fabrizio Romano, Manchester City inició un primer contacto con los representantes de Pedro Neto para abordar un posible traspaso.

El extremo de 26 años es uno de los principales candidatos que se estudian para reforzar el ataque del club. No obstante, por el momento no hay información de que el City haya enviado una oferta oficial al Chelsea ni de que los clubes hayan acordado un precio.

Por tanto, todavía no se trata de un traspaso cerrado, sino de un primer paso para conocer la postura del jugador.

La salida de Savinho podría abrir la puerta al traspaso

Según las informaciones, el posible traspaso de Neto podría depender del futuro del extremo de «Manchester City», Savinho.

Tottenham está interesado en el brasileño. Si Savinho abandona Manchester, el City planea sustituirlo por un atacante rápido, capaz de jugar en ambas bandas y con experiencia en el fútbol inglés. Neto es considerado un candidato que cumple esos requisitos.

Al mismo tiempo, también se informa de que Tottenham sigue al portugués como una de sus posibles alternativas.

El Chelsea no dejará marcharse fácilmente a Neto

Pedro Neto llegó al Chelsea procedente del Wolverhampton en el verano de 2024 y firmó con el club londinense un contrato de larga duración hasta 2031. Esto refuerza considerablemente la posición del Chelsea en las negociaciones.

La prensa británica ha señalado que el club londinense podría valorar al futbolista en unos 70 millones de libras. Sin embargo, esta cantidad no ha sido confirmada oficialmente por el club.

Por ello, deben cumplirse varias condiciones para que el interés del City se convierta en una oferta concreta:

— resolver el futuro de Savinho;

— conocer la postura de Neto sobre el traspaso;

— que el Chelsea acepte vender al jugador;

— que los clubes acuerden el precio del traspaso.

¿Cuáles son las estadísticas exactas de Neto en el Chelsea?

En sus dos primeras temporadas con el Chelsea, Pedro Neto disputó 103 partidos en todas las competiciones y marcó 19 goles. Según los datos oficiales del club por temporada, registró 9 asistencias en la campaña 2024/25 y 10 en la 2025/26, alcanzando un total de 19 asistencias.

Solo en la temporada 2025/26, el extremo portugués disputó 52 partidos y registró 10 goles y 10 asistencias. Fue el máximo asistente del equipo en todas las competiciones.

Sus principales virtudes son su gran velocidad, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno, su habilidad para jugar en ambas bandas y su polivalencia en distintas posiciones ofensivas.

¿Por qué el City se ha fijado precisamente en Neto?

Para Manchester City, un factor clave es que Neto ya está adaptado a la Premier League. Ha adquirido una gran experiencia en el fútbol inglés y no necesitaría mucho tiempo para aclimatarse a un nuevo campeonato.

Además, el futbolista trabajó con el nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, en el Chelsea. Fuentes británicas aseguran que el conocimiento que tiene el técnico de las cualidades de Neto ha aumentado el interés por el traspaso.

Sin embargo, el contrato de larga duración del jugador y su posible elevado precio indican que las negociaciones no serán sencillas.

Aún no se ha dado el paso decisivo

El contacto de Manchester City con los representantes de Neto podría ser el primer paso serio del proceso de traspaso. Sin embargo, el jugador sigue perteneciendo al Chelsea y todavía no se ha confirmado el inicio de negociaciones oficiales entre los clubes.

Ahora la atención se centra en el futuro de Savinho y en las condiciones que establezca el Chelsea. Si la situación evoluciona según el plan del City, Pedro Neto podría convertirse en uno de los fichajes más sonados del mercado de verano.

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