Pedro Neto podría continuar su carrera en Arabia Saudí

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Pedro Neto podría continuar su carrera en Arabia Saudí

El delantero del Chelsea Pedro Neto ha llegado inesperadamente a un acuerdo con el Al-Hilal saudí sobre las condiciones de su contrato y está cerca de abandonar el club londinense. Según GOAL.com, Manchester City y Arsenal se han quedado atrás en la carrera por el futbolista portugués de 26 años. Goal.com informa de ello.

Durante el mercado de fichajes de verano circularon numerosos rumores en torno al extremo. En particular, el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, había señalado a este futbolista como su principal objetivo para reforzar el ataque. Sin embargo, la situación cambió drásticamente y el club de Riad se convirtió en el claro favorito en la carrera por el fichaje.

Según Sky Switzerland, Pedro Neto ha dado el visto bueno a su traspaso al Al-Hilal. El gigante saudí estaría dispuesto a pagar alrededor de 60 millones de euros (51 millones de libras esterlinas) por el futbolista.

El interés del Arsenal y los motivos económicos

El Arsenal de Mikel Arteta también pretendía fichar al jugador para reforzar su banda. Después de que fracasara el traspaso de la estrella del Real Madrid Vinicius Junior, los Gunners centraron su atención en el jugador del Chelsea, al que consideraban un competidor de garantías para Bukayo Saka y Gabriel Martinelli.

Sin embargo, después de los enormes gastos realizados en las últimas temporadas, la necesidad del Chelsea de cumplir las normas del fair play financiero y equilibrar su presupuesto hace inevitables este tipo de traspasos. Se espera que la venta del portugués beneficie económicamente al club londinense.

Una nueva era bajo las órdenes de Xabi Alonso

Mientras los rumores del mercado de fichajes continúan intensificándose, Xabi Alonso, nombrado entrenador del Chelsea, prepara al equipo para la nueva temporada. El excentrocampista español, que llegó tras el decepcionante décimo puesto de la pasada campaña, ha completado la preparación con sus jugadores.

En el último amistoso de pretemporada, el Chelsea derrotó a la Real Sociedad por 3-1. Este resultado dio algo de esperanza a los aficionados antes del partido inaugural de la Premier League inglesa contra el Fulham, previsto para el próximo fin de semana.

Después del encuentro, Xabi Alonso destacó los cambios positivos logrados por el equipo durante el breve periodo de preparación. Según el técnico, todavía hay muchos aspectos que mejorar, algo natural al comienzo de la temporada.

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