La campeona olímpica Diyora Keldiyorova habló sobre su rivalidad con la estrella japonesa del judo, Uta Abe. La deportista uzbeka comparó el nivel de ambas judocas con la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, enfatizó que nunca evitaría volver a enfrentarse a Uta en el tatami.

«Es como comparar a Messi y Ronaldo»

La medallista de oro olímpica en judo, Diyora Keldiyorova, compartió sus pensamientos sobre su rival japonesa Uta Abe. Afirmó que la comparación entre ambas atletas recuerda a la rivalidad entre Messi y Ronaldo en el fútbol.

Keldiyorova señaló que ambas judocas destacan por su propio nivel y logros. También destacó que sus enfrentamientos despiertan fuertes emociones entre los aficionados.

«Es como las comparaciones entre Messi y Ronaldo. Ellos son los mejores. Uta y yo también somos las mejores. Hemos ofrecido nuestros mejores combates, por eso la gente a veces se deja llevar por las emociones», declaró la judoca uzbeka.