«Como Messi y Ronaldo»: Diyora Keldiyorova habla sobre su rivalidad con Uta Abe
La campeona olímpica Diyora Keldiyorova habló sobre su rivalidad con la estrella japonesa del judo, Uta Abe. La deportista uzbeka comparó el nivel de ambas judocas con la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, enfatizó que nunca evitaría volver a enfrentarse a Uta en el tatami.
«Es como comparar a Messi y Ronaldo»
La medallista de oro olímpica en judo, Diyora Keldiyorova, compartió sus pensamientos sobre su rival japonesa Uta Abe. Afirmó que la comparación entre ambas atletas recuerda a la rivalidad entre Messi y Ronaldo en el fútbol.
Keldiyorova señaló que ambas judocas destacan por su propio nivel y logros. También destacó que sus enfrentamientos despiertan fuertes emociones entre los aficionados.
«Es como las comparaciones entre Messi y Ronaldo. Ellos son los mejores. Uta y yo también somos las mejores. Hemos ofrecido nuestros mejores combates, por eso la gente a veces se deja llevar por las emociones», declaró la judoca uzbeka.
«Siempre estoy lista para pelear»
A Diyora Keldiyorova también se le preguntó si desea volver a medirse contra Uta Abe. La campeona olímpica respondió con firmeza: está lista para subir al tatami contra cualquier oponente.
«¿Si espero un combate contra ella? Por supuesto. Esto es judo. Siempre estoy lista para pelear», añadió Keldiyorova.
Estas palabras demuestran que la deportista uzbeka no evita a las rivales fuertes y está preparada para cualquier desafío serio.
¿Quién ha tomado la ventaja en la rivalidad entre Keldiyorova y Abe?
El enfrentamiento entre Diyora Keldiyorova y Uta Abe despierta un interés especial entre los aficionados al judo. Como dato, en su último enfrentamiento, la judoca uzbeka resultó victoriosa.
Por ello, su próximo posible enfrentamiento se espera con gran expectación. Por un lado, la campeona olímpica de Uzbekistán; por el otro, una de las representantes más famosas del judo japonés. En una rivalidad así, cada movimiento y cada segundo pueden ser decisivos.
Keldiyorova ha dejado clara su postura: está lista para volver a encontrarse con Uta Abe en el tatami. La pregunta principal que ahora interesa a los fans es: ¿cuándo será el próximo duelo entre estas dos estrellas?
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