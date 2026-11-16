El triunfo de Diyora Keldiyorova: ¿Qué resultados obtuvieron nuestros judocas en el Gran Premio de Croacia?

Uno de los eventos más destacados de la competición fue el regreso de la campeona olímpica de París 2024, Diyora Keldiyorova. Tras una pausa de dos años y medio, nuestra talentosa judoca retomó su carrera profesional y ganó la medalla de bronce en los tatamis de Zagreb. Además, sumó 350 puntos de ranking con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según los expertos, Diyora está recuperando gradualmente su mejor forma deportiva.

El torneo internacional de judo, parte del prestigioso circuito del Gran Premio, concluyó en Zagreb, capital de Croacia. El equipo nacional de Uzbekistán, que participó con cinco atletas, regresa a casa con una medalla de plata y una de bronce , además de valiosos puntos para el ranking mundial.

En el tatami de los campeones: Davlat Bobonov y Diyora Keldiyorova compiten en el Gran Premio de Zagreb

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Asimismo, nuestro experimentado judoca, que defendió el honor del país en la categoría de -81 kg, Murodjon Yuldashev , tuvo una excelente participación, llegando a la final y obteniendo una honorable medalla de plata. Este éxito permitió a Yuldashev sumar 490 puntos de ranking a su cuenta.

Resultados de los judocas Categoría y puntos obtenidos Diyora Keldiyorova Medalla de bronce y 350 puntos de ranking Murodjon Yuldashev Medalla de plata y 490 puntos de ranking (-81 kg) Otros participantes Davlat Bobonov, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev (fase de clasificación) Posición en el equipo 13.º lugar entre 66 países (1 plata, 1 bronce)

Resultado del equipo y planes futuros

Los demás miembros de nuestra selección nacional —el medallista olímpico Davlat Bobonov, así como Azizbek Ortiqov y Arslonbek Tojiyev— fueron superados por sus rivales en la fase de clasificación.

A pesar de ello, gracias a la medalla de plata y la de bronce, el equipo nacional de Uzbekistán se situó entre los mejores de 66 países en la clasificación general, ocupando el 13.º puesto y demostrando una vez más su posición en la escena mundial.

¿Crees que Diyora Keldiyorova, tras su largo descanso, podrá defender su título en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles? ¡Deja tu opinión en los comentarios!