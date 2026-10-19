«Ahora soy una nueva Diyora»: La primera entrevista de Keldiyorova tras su regreso al deporte de élite

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«Ahora soy una nueva Diyora»: La primera entrevista de Keldiyorova tras su regreso al deporte de élite

Campeona de los Juegos Olímpicos de París 2024, brillante estrella del deporte uzbeko Diyora Keldiyorova ha regresado al deporte de élite tras una pausa por maternidad.

Tras subir a lo más alto del podio en la categoría de -52 kg en un torneo internacional celebrado en Aqtau, Kazajistán, la campeona compartió por primera vez sus reflexiones sinceras sobre su proceso de retorno, su estado físico y sus sentimientos como madre.

«Más elegante como madre»: La confesión de la campeona

Diyora Keldiyorova al hablar de sus cambios mentales y físicos, destacó que se ha abierto una página totalmente nueva en su vida:

  • Una nueva Diyora: «Para ser sincera, no puedo decir que haya recuperado exactamente mi forma física previa a los Juegos Olímpicos de París. Entonces era diferente. Ahora soy una Diyora totalmente nueva, más elegante como madre. A pesar de ello, me siento muy bien», declaró la atleta;

  • El placer antes que el resultado: «Simplemente quiero disfrutar del judo. Amo el judo con todo mi corazón, vivo con él, y el placer que obtengo de mi trabajo es muy importante para mí»;

  • Deber materno y amor: «Lo más importante para mi hija es que esté a su lado, que pueda abrazarla. Ella solo necesita una madre cariñosa en este momento. Aún no entiende qué tipo de atleta soy, pero con el tiempo lo entenderá todo», añadió.

Victorias limpias en todos los combates: una serie de «ippones» puros

Keldiyorova demostró su alto nivel desde su primer torneo tras la pausa:

  • Dominio absoluto: En los combates del 17 de octubre, nuestra compatriota derrotó a todas sus rivales antes del límite hasta la final con un «ippon» puro;

  • Final de oro: Obtuvo el título tras una victoria convincente en la final contra la azerbaiyana Farida Mirzayeva;

  • 100 puntos para el ranking: Gracias a esta medalla de oro, Diyora sumó 100 puntos valiosos al ranking mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF).

Recordemos que Diyora Keldiyorova hizo historia al convertirse en la primera campeona olímpica femenina de judo de Uzbekistán en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras lo cual se ausentó temporalmente de las grandes competiciones para cuidar de su hijo. Su regreso triunfal ha causado una gran alegría entre los aficionados.

Diyora KeldiyorovaJuegos Olímpicos París 2024IJFAqtauJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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