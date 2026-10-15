La nueva etapa de la Copa del Mundo de natación, celebrada en la capital kazaja de Astaná, comenzó con éxito para la delegación deportiva de Uzbekistán. Miembro del equipo nacional que defiende el honor de nuestro país en esta prestigiosa competición, Ilya Sibirsev se colocó entre los tres mejores en la prueba de 1500 metros estilo libre.

El atleta uzbeko completó la distancia a gran velocidad, sumando una medalla de bronce al registro de nuestra delegación.

Nuevo récord: Una marca histórica de 14 minutos

La actuación de Ilya Sibirsev en esta ocasión será recordada no solo por la medalla, sino también por un nuevo registro:

Distancia y tiempo: El nadador uzbeko logró completar la distancia de 1500 metros en 14 minutos y 43,97 segundos ;

Récord de Uzbekistán actualizado: Este alto resultado permitió a Sibirsev, además de subir al podio del prestigioso torneo, la oportunidad de batir el récord nacional de Uzbekistán en esta disciplina.

Competencia en los 1500 metros: Los medallistas

En las intensas y reñidas pruebas masculinas de estilo libre, se registraron los siguientes resultados:

Lucas Henveaux (Bélgica): obtuvo el premio principal de la competición, la medalla de oro, con un tiempo de 14:33.14;

Oliver Papai (Hungría): llegó a la meta en segundo lugar con un tiempo de 14:40.55, asegurando la medalla de plata;

Ilya Sibirsev (Uzbekistán): cruzó la línea de meta en tercer lugar con 14:43.97 y fue galardonado con la medalla de bronce.

Este resultado registrado en la piscina de Astaná en Uzbekistán demostró una vez más que el prestigio de la natación en el ámbito internacional sigue creciendo.