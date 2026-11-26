La campeona olímpica uzbeka Uta Abe que sorprendió al mundo entero al derrotar a la legendaria judoca japonesa Diyora Keldiyorova se reunirá una vez más en el mismo tatami con su rival más emblemática.

Se ha confirmado que ambas estrellas los días 5 y 6 de diciembre se han inscrito oficialmente para participar en el prestigioso torneo «Grand Slam» (Grand Slam) que se celebrará en Tokio, la capital de Japón.

La intriga y los detalles clave en el tatami de Tokio