Se espera una revancha histórica: Diyora Keldiyorova y Uta Abe podrían enfrentarse de nuevo
La campeona olímpica uzbeka Uta Abe que sorprendió al mundo entero al derrotar a la legendaria judoca japonesa Diyora Keldiyorova se reunirá una vez más en el mismo tatami con su rival más emblemática.
Se ha confirmado que ambas estrellas los días 5 y 6 de diciembre se han inscrito oficialmente para participar en el prestigioso torneo «Grand Slam» (Grand Slam) que se celebrará en Tokio, la capital de Japón.
La intriga y los detalles clave en el tatami de Tokio
Categoría de peso: Ambas atletas competirán por las medallas en la categoría femenina de -52 kg .
Duelo principal: Uta Abe intentará tomarse la revancha de su sensacional derrota en los Juegos Olímpicos de París ante su público en Tokio, mientras que Diyora Keldiyorova tendrá la oportunidad de demostrar una vez más su superioridad.
Información sobre el torneo y los participantes
Indicadores
Detalles
Competición
Grand Slam (Grand Slam) de Tokio
Fecha
5–6 de diciembre
Lugar
Tokio, Japón
Categoría de peso
Femenino, -52 kg
Estrellas principales
Diyora Keldiyorova — Uta Abe
¿Crees que si Diyora Keldiyorova y Uta Abe se enfrentan de nuevo en el tatami de Tokio, nuestra compatriota podrá vencer a la japonesa en su propia casa?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta esperada noticia con los aficionados al judo uzbeko!
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