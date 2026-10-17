Tras hacer historia en los Juegos Olímpicos de verano de París 2024 y convertirse en el nuevo símbolo del deporte uzbeko, Diyora Keldiyorova ha regresado con éxito al tatami tras dos años de ausencia.

Participando en un prestigioso torneo internacional organizado en Aktau, Kazajistán, nuestra compatriota logró victorias contundentes sobre todas sus oponentes, asegurándose la medalla de oro de la competición.

Victoria prematura y dominio total en la final

A pesar de una pausa de dos años, Diyora Keldiyorova demostró desde los primeros minutos de la competición que ha mantenido su mejor forma física y su espíritu de campeona:

Control sobre las rivales: La judoca uzbeka no dio ninguna oportunidad a sus oponentes en las fases eliminatorias, llegando a la final con total confianza;

La rival azerbaiyana derrotada: En el combate final, nuestra compatriota se enfrentó a la representante de Azerbaiyán, venciéndola antes del límite y ocupando lo más alto del podio;

Un inicio brillante para el nuevo ciclo: Este regreso victorioso marca un paso firme y audaz de Keldiyorova hacia las próximas competiciones internacionales y los futuros desafíos olímpicos.

Del triunfo en París al podio de Aktau: la continuación de la leyenda

El regreso de Diyora Keldiyorova no fue recibido con tanto interés por la comunidad deportiva por casualidad:

El milagro de París: Hace dos años, en los Juegos Olímpicos de París, sacudió al mundo del deporte al derrotar a la invencible cuádruple campeona mundial, la japonesa Uta Abe, convirtiéndose en la primera mujer campeona olímpica de judo en la historia de Uzbekistán;

Larga pausa y triunfo: Ganar una medalla de oro en su primera competición oficial tras el parón olímpico demostró una vez más su verdadero carácter de campeona.

El camino victorioso de Diyora Keldiyorova ha demostrado una vez más el alto prestigio del deporte femenino uzbeko en la escena mundial.