Betis - Feyenoord: alineaciones y directo
El partido de la Champions League entre el Betis y el Feyenoord comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Betis: 1. Vales A., 7. Antoni, 5. Bartra M., 2. Bellerín E., 10. Ezzalzuli A., 8. Fornals P., 11. García F., 22. Isco (capitán), 4. Natan, 19. Perraud R., 21. Roca M.
Suplentes del Betis: 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 13. Conde D., 18. Deossa N., 15. Fidalgo A., 16. Gómez V., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G., 27. Morante J., 12. Ortiz A., 17. Riquelme R., 24. Ruibal A.
Entrenador del Betis: Pellegrini M.
Alineación inicial del Feyenoord: 1. Ernst T., 23. Hadj Moussa A., 16. López J., 35. Mármol M., 19. Nacho, 26. Read G., 6. St. Juste J., 28. Taargallin O., 10. Valente L. (capitán), 34. Vanhoutte S., 8. Zechiël G.
Suplentes del Feyenoord: 11. Borges G., 39. Bossin L., 20. Dale M., 27. Diarra G., 33. Kastenmeier F., 24. Kraayeveld T., 57. Schaken J., 14. Steijn S., 22. van den Elshout T., 4. Watanabe T., 32. Wessels T.
Entrenador del Feyenoord: van Bronckhorst G.
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