«Drama en Sevilla»: El Real Madrid cae ante el Betis

Una sorpresa inesperada marcó la 4ª jornada de La Liga: el Real Madrid, que había comenzado la temporada con tres victorias consecutivas, fue derrotado 0-1 en su visita al Betis. El desenlace dramático, que dejó atónitos a los aficionados, ocurrió en el minuto 90+4: la estrella del equipo, Kylian Mbappé no pudo convertir el penalti que habría asegurado un empate inevitable.

El golpe decisivo de Perrott y el shock del minuto 90+4

El partido en Sevilla se mantuvo tenso y nervioso hasta los últimos minutos:

El héroe desde el banquillo: El delantero Troy Perrott, que entró en el minuto 69 por Hernández, marcó ante Thibaut Courtois en el minuto 81, dando la ventaja a los locales (1-0);

El error de Mbappé: En el tiempo añadido, los madrileños se volcaron sobre la portería rival y el árbitro señaló penalti en el minuto 90+4. Sin embargo, frente al portero, Kylian Mbappéfalló su disparo, desperdiciando la última oportunidad de salvar al «club blanco»;

El heroísmo de la defensa del Betis: El portero Valles y la línea defensiva neutralizaron con sangre fría todos los intentos del trío estelar formado por Vinícius, Mbappé y Bellingham.

¿Por qué no funcionó el once estelar? El tropiezo madrileño

Aunque el entrenador del Real alineó a su equipo más fuerte, faltó precisión en el momento final:

Desequilibrio en defensa y mediocampo: Mientras que Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella formaron la defensa, el centro del campo fue controlado por Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Arda Güler. Pero el juego físico del Betis rompió los planes madrileños;

Lluvia de tarjetas amarillas: Ambos equipos mostraron una intensidad feroz. Arda Güler (45), Ibrahima Konaté (55) y Eduardo Camavinga (62) fueron amonestados por el Madrid, mientras que Bernal, Roca y Natan vieron la amarilla por parte local.

Clasificación: Empate a puntos y mayor intriga

Tras este choque, la situación en la parte alta de La Liga se ha tensado:

El Real se mantiene 2º: Tras ceder sus primeros puntos de la temporada, el club madrileño se queda en la 2ª posición con 9 puntos;

El Betis entre los grandes: Con esta victoria sensacional, el equipo de Sevilla suma 9 puntos y asciende a la 3ª posición de la tabla por diferencia de goles.

¿En tu opinión, Kylian Mbappéfalló el penalti por presión o al Real aún le falta entendimiento en ataque? ¿Qué tan grave será esta derrota para la carrera por el título? ¡Deja tu opinión en los comentarios!