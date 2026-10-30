Diyora Keldiyorova comenta su derrota tras una pausa de 2 años

Campeona de los Juegos Olímpicos de verano de París 2024, estrella del judo uzbeko Diyora Keldiyorova ha regresado a la escena internacional tras una larga ausencia. Tras su participación en el torneo de Grand Slam, una de las competiciones más prestigiosas del mundo, la campeona se dirigió a sus seguidores sobre su vuelta al tatami y su inesperada derrota.

De vuelta en una competición oficial bajo la bandera de la Federación Internacional de Judo (IJF) tras una larga pausa de dos años y tres meses, nuestra atleta destacó que esta prueba le aportará nuevas fuerzas y conclusiones.

Crónica de los combates en el « Grand Slam »

Durante el torneo, Diyora Keldiyorova superó las siguientes etapas:

Un inicio sólido: En la primera ronda, la campeona olímpica subió al tatami contra su rival mexicana y logró la victoria gracias a su gran maestría técnica;

El obstáculo de la segunda ronda: En la siguiente fase, se enfrentó a una de las rivales más fuertes, la israelí Gefen Primo. En un combate reñido, Keldiyorova fue derrotada y tuvo que poner fin a su participación en el torneo.

«Aprenderé de mis errores»: La sincera reacción de Diyora

Al finalizar la competición, Diyora Keldiyorova expresó sus sentimientos a través de sus redes sociales:

«¡Estoy muy feliz de volver a los torneos de la IJF después de dos años y tres meses de pausa! Desafortunadamente, esta vez el resultado no fue el que esperaba. Pero aún queda mucho trabajo y nuevos objetivos por delante. ¡Aprenderé de mis errores de hoy y sin duda volveré más fuerte!» «¡Expreso mi gratitud infinita a mi familia que siempre me ha apoyado, a la Federación de Judo de Uzbekistán y a todos mis queridos compatriotas!»

La primera mujer en la historia de Uzbekistán en ganar una medalla de oro olímpica en judo en los tatamis de París, el regreso de Diyora Keldiyorova al deporte de élite es visto por la comunidad deportiva como un gran acto de valentía y un paso importante hacia nuevas victorias.