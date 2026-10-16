El regreso de Diyora Keldiyorova al deporte de élite es reconocido a nivel internacional

La primera campeona olímpica de judo en la historia de Uzbekistán Diyora Keldiyorova regresa al tatami oficial tras una larga pausa. La atleta uzbeka participará en la Copa Abierta de Asia de judo que comienza en Aktau, Kazajistán.

Este importante acontecimiento ha atraído la atención de la prensa deportiva internacional, en particular del portal especializado ucraniano «Dzyudo Art» que le dedicó una atención especial.

«Solo por esto ya vale la pena ver la competición»

El medio deportivo ucraniano calificó el esperado regreso de Diyora como la intriga principal de la competición:

Kimono con detalles dorados: «Mañana comienza la Copa Abierta de Asia en Aktau. Diyora Keldiyorova regresa al tatami en Kazajistán tras dos años y medio de pausa. Esta será la primera aparición pública de la judoca uzbeka como campeona olímpica vigente, luciendo el detalle dorado en su kimono;

Interés internacional: Solo por esto ya es motivo suficiente para ver este torneo de principio a fin», escribe la fuente ucraniana.

La razón de la pausa de 2,5 años: Felicidad familiar y maternidad

Tras el éxito histórico logrado en los Juegos Olímpicos de París 2024, la carrera de Diyora Keldiyorova experimentó grandes cambios:

La victoria en París: En estos Juegos Olímpicos de verano, Diyora consiguió una de las medallas de oro más brillantes en la historia del deporte uzbeko al derrotar a la representante de Kosovo, Distria Krasniqi, en la final de la categoría de hasta 52 kg;

Baja por maternidad: Tras esta victoria mundial, la atleta dedicó tiempo a su familia, tomó una baja por maternidad y se mantuvo alejada de las grandes competiciones deportivas durante mucho tiempo debido al nacimiento de su hijo;

Recuperación: Habiendo reanudado los entrenamientos bajo la supervisión de expertos y entrenadores, la campeona está recuperando su mejor forma deportiva y se dirige hacia nuevos trofeos.

Los combates en Aktau serán una prueba importante que demostrará la preparación de la leyenda del deporte uzbeko para el nuevo ciclo olímpico y su fuerza en la arena internacional.