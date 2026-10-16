El regreso de Diyora Keldiyorova al deporte de élite es reconocido a nivel internacional

·49·Deportes
El regreso de Diyora Keldiyorova al deporte de élite es reconocido a nivel internacional

La primera campeona olímpica de judo en la historia de Uzbekistán Diyora Keldiyorova regresa al tatami oficial tras una larga pausa. La atleta uzbeka participará en la Copa Abierta de Asia de judo que comienza en Aktau, Kazajistán.

Este importante acontecimiento ha atraído la atención de la prensa deportiva internacional, en particular del portal especializado ucraniano «Dzyudo Art» que le dedicó una atención especial.

«Solo por esto ya vale la pena ver la competición»

El medio deportivo ucraniano calificó el esperado regreso de Diyora como la intriga principal de la competición:

  • Kimono con detalles dorados: «Mañana comienza la Copa Abierta de Asia en Aktau. Diyora Keldiyorova regresa al tatami en Kazajistán tras dos años y medio de pausa. Esta será la primera aparición pública de la judoca uzbeka como campeona olímpica vigente, luciendo el detalle dorado en su kimono;

  • Interés internacional: Solo por esto ya es motivo suficiente para ver este torneo de principio a fin», escribe la fuente ucraniana.

La razón de la pausa de 2,5 años: Felicidad familiar y maternidad

Tras el éxito histórico logrado en los Juegos Olímpicos de París 2024, la carrera de Diyora Keldiyorova experimentó grandes cambios:

  • La victoria en París: En estos Juegos Olímpicos de verano, Diyora consiguió una de las medallas de oro más brillantes en la historia del deporte uzbeko al derrotar a la representante de Kosovo, Distria Krasniqi, en la final de la categoría de hasta 52 kg;

  • Baja por maternidad: Tras esta victoria mundial, la atleta dedicó tiempo a su familia, tomó una baja por maternidad y se mantuvo alejada de las grandes competiciones deportivas durante mucho tiempo debido al nacimiento de su hijo;

  • Recuperación: Habiendo reanudado los entrenamientos bajo la supervisión de expertos y entrenadores, la campeona está recuperando su mejor forma deportiva y se dirige hacia nuevos trofeos.

Los combates en Aktau serán una prueba importante que demostrará la preparación de la leyenda del deporte uzbeko para el nuevo ciclo olímpico y su fuerza en la arena internacional.

Diyora KeldiyorovaCopa Abierta de AsiaAktauJuegos Olímpicos de París 2024Judo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 5 años es rescatado tras salir por la ventana de un décimo pisoUn niño de 5 años es rescatado tras salir por la ventana de un décimo piso1 agosto 09:01Diyora Keldiyorova regresa al tatami: fecha y torneo confirmadosDiyora Keldiyorova regresa al tatami: fecha y torneo confirmados29 septiembre 17:24Diyora Keldiyorova vuelve al tatami: ¿se acerca un gran regreso?Diyora Keldiyorova vuelve al tatami: ¿se acerca un gran regreso?5 agosto 06:07Alex Pereira comparte un emotivo mensaje tras la derrota de su hermana en las eliminatorias de la UFCAlex Pereira comparte un emotivo mensaje tras la derrota de su hermana en las eliminatorias de la UFCHoy 21:23Enzo Maresca habla sobre la derrota ante el PSG y la confesión de Luis EnriqueEnzo Maresca habla sobre la derrota ante el PSG y la confesión de Luis EnriqueHoy 10:20¡Sindarov es el número 3 del mundo en ajedrez! Un hito histórico reconocido en Uzbekistán¡Sindarov es el número 3 del mundo en ajedrez! Un hito histórico reconocido en UzbekistánHoy 10:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov