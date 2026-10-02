La delegación de Uzbekistán sumó una nueva medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Muzaffarbek Turoboyev, miembro de nuestra selección nacional de judo, se coronó campeón en la categoría de +100 kg.

En el combate decisivo, nuestro compatriota se enfrentó al representante de Japón, el país anfitrión. Turoboyev derrotó a su oponente y se hizo con la medalla de oro de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

En la final, ni siquiera el atleta local pudo detener a Turoboyev

En el combate final por el título de +100 kg, ni el terreno rival ni el apoyo del público local pudieron ser un obstáculo para Muzaffarbek Turoboyev.

El uzbeko judoca ganó el enfrentamiento decisivo y ocupó el lugar más alto del podio.

Muzaffarbek Turoboyev en Aichi-Nagoya 2026 a Uzbekistán le brindó una nueva medalla de oro.

Turoboyev, bicampeón de los Juegos Asiáticos

Este título tiene un significado especial para Muzaffarbek Turoboyev.

Nuestro compatriota se convirtió así en bicampeón de los Juegos Asiáticos por segunda vez. Ya había ganado el oro en su categoría de peso en los Juegos Asiáticos anteriores.

Ahora, Turoboyev añade a su colección la medalla de oro de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Otro gran resultado para el judo de Uzbekistán

El campeonato de Turoboyev es otro logro importante para el judo uzbeko.

Nuestro compatriota, que compitió en una de las categorías de peso más pesadas de los Juegos Asiáticos, terminó la competición como campeón.

De esta manera, Muzaffarbek Turoboyev defendió dignamente el honor de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026, otorgando otra medalla de oro a nuestra delegación nacional.

Para más información, esto fue reportado por el Ministerio de Deportes de la República de Uzbekistán.