KO espectacular: Mike Malott finaliza a Joaquin Buckley en el 2.º asalto

Un nuevo KO sensacional se registró en el octágono de la UFC. El peso wélter Mike Malott ante su oponente conocido por su estilo agresivo, Joaquin Buckleylogró una victoria brillante antes del límite.

En el segundo asalto, un golpe devastador e inesperado del peleador canadiense dejó a su rival en un KO profundo, terminando el combate al instante.

El golpe fatal en el 2.º asalto y la detención del combate

El duelo comenzó con un ritmo frenético desde el primer asalto:

Los ataques de Buckley: Joaquin Buckley, autor de uno de los KO más bellos en la historia de la UFC, buscó como de costumbre avanzar y presionar;

Contraataque y rodillazo: A mitad del segundo asalto, Malott detectó perfectamente la apertura de su oponente y conectó un potente rodillazo ascendente al rostro;

KO brutal y victoria: El golpe fue tan potente y preciso que Buckley perdió el equilibrio y cayó inerte sobre el suelo del octágono. El árbitro, consciente del peligro, detuvo el combate inmediatamente.

Un nuevo candidato al «KO del año»

Esta victoria de Mike Malott se convirtió en el momento más destacado del torneo:

Posibilidad de bono especial: Como una de las finalizaciones más impresionantes de la velada, Malott se perfila como el principal candidato al bono de 50 000 dólares (Performance of the Night) de la liga;

Ascenso en el ranking: Esta victoria antes del límite contra un peleador peligroso como Buckley le permite a Malott acercarse a los mejores de su categoría y aspirar a combates de mayor nivel.

Los videos y fotos de este KO se volvieron virales en redes sociales, siendo aclamado por los fans de las MMA como una de las finalizaciones más brutales del año.