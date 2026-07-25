Ramazon Temirov noquea a Steve Erceg en Abu Dabi (video)

Ramazon Temirov consiguió una de las mayores victorias de su carrera en Abu Dabi. El peleador uzbeko derrotó por nocaut técnico en el primer asalto a Steve Erceg, número diez del ranking de UFC y exaspirante al título.

El combate coestelar, programado a tres asaltos, no duró mucho. Temirov casi no le dio oportunidades a su rival para desarrollar su plan de combate, pero el resultado más importante de esta victoria está por venir: ¿lo incluirá ahora la UFC en el ranking?

Temirov cerró su mayor prueba en el primer asalto

El torneo UFC Fight Night 282 se llevó a cabo el 25 julio en el Etihad Arena de Abu Dabi. En el segundo combate estelar de la noche, Ramazon Temirov subió al octágono contra el representante de Australia, Steve Erceg.

Antes del combate, Erceg ocupaba el décimo lugar en el ranking de peso mosca. Aunque Temirov no estaba rankeado, la UFC lo enfrentó contra un rival del top 10 de la división. Esta fue la prueba más seria en la carrera del deportista uzbeko.

Temirov no necesitó tres asaltos para ganar: detuvo a su rival clasificado ya en el primer asalto.

Según los resultados oficiales, el enfrentamiento terminó con la victoria de Temirov por nocaut técnico. Este fue uno de los resultados más destacados de la cartelera principal del torneo.

Erceg no era un rival cualquiera

Steve Erceg tiene una amplia experiencia en grandes peleas dentro de la UFC. El peleador australiano ya se habia enfrentado al campeón de la UFC Alexandre Pantoja por el cinturón y contaba con un récord de 14 victorias y 4 derrotas antes del duelo contra Temirov.

Antes del combate Ramazon Temirov Steve Erceg Edad 29 30 Récord 19–3 14–4 Ranking UFC Fuera del ranking 10.° puesto Resultado del combate Nocaut técnico Derrota Asalto 1.er asalto 1.er asalto

Por esta razón, este resultado no puede considerarse una victoria más para Temirov. Derrotó sin necesidad de las tarjetas a un rival posicionado en el ranking y familiarizado con el ambiente de las peleas titulares.

Aclaración importante sobre el récord

Los datos oficiales de la UFC indicaban que el récord de Temirov antes de la pelea era de 19–3, mientras que el de Erceg era de 14–4 . Por lo tanto, tras el resultado en Abu Dabi, el registro profesional del peleador uzbeko pasó a ser de 20–3, y el del deportista australiano de 14–5 .

Las estadísticas oficiales de Temirov guardan otro detalle destacable:

11 victorias por nocaut o nocaut técnico;

10 victorias en el primer asalto;

Victories en sus dos peleas previas en la UFC;

Y ahora un gran resultado ante un rival clasificado en el top.

En su debut en la UFC en octubre de 2024, también noqueó técnicamente a C.J. Vergara en el primer asalto, y luego venció a Charles Johnson por decisión unánime de los jueces.

¿Qué le aporta esta victoria a Temirov?

Temirov detuvo al número diez del ranking en el primer asalto. Este resultado incrementa notablemente sus posibilidades de ingresar al top 15 en la próxima actualización de las listas.

Lógicamente, la UFC podría ofrecerle ahora uno de estos dos caminos:

Un combate frente a otro oponente ubicado entre los puestos 7 y 12 del ranking; Un gran enfrentamiento ranqueado cuyo ganador se acerque a la pelea por el campeonato.

Sin embargo, el ranking no cambia automáticamente bajo el principio de heredar la posición exacta del rival. La UFC valora el resultado junto con la actividad de otros atletas, sus peleas recientes y el panorama general de la división.

Aun así, noquear técnicamente a un top 10 en el primer asalto no es un hito que los creadores del ranking puedan ignorar. No llamó a la puerta del octágono, la abrió de patada; el resto ahora depende de la UFC.

Una nueva etapa comienza para el peleador uzbeko

Los triunfos anteriores de Temirov lo habían dado a conocer como un golpeador talentoso y peligroso. El resultado obtenido ante Erceg lo instala de lleno entre los contendientes reales de la división de peso mosca.

Ahora, su tarea principal es demostrar que esta victoria no fue un destello aislado. El próximo rival será con seguridad más duro que los anteriores. Pero en Abu Dabi, Temirov mandó un aviso claro: es capaz no solo de competir con los mejores clasificados, sino de liquidarlos antes de tiempo.

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