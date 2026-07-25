Magomed Tuchalov supera la prueba en su debut en la UFC: su racha continúa

Invicto hasta la fecha, Magomed Tuchalov no tuvo un contrincante sencillo en su primera pelea en la UFC. El brasileño Brendson Ribeiro le ofreció una dura resistencia en el primer asalto, pero el atleta de 26 años supo darle la vuelta a la situación a lo largo del combate.

Al término de los tres asaltos, todos los jueces emitieron el mismo veredicto. De este modo, Tuchalov, que compite bajo la bandera de los Emiratos Árabes Unidos, comenzó su andadura en la mayor promotora de MMA con una victoria y mantuvo su impecable récord profesional.

Del Cáucaso a la UFC pasando por Dubái

Originario de Majachkalá, en la región rusa de Daguestán, Magomed Tuchalov pelea actualmente representando a los EAU desde Dubái. Según los datos oficiales de la UFC, acumulaba seis victorias en otros tantos combates antes de su debut en el octágono.

Tuchalov había finalizado a sus seis rivales anteriores antes del límite:

cinco por KO o nocaut técnico;

una sumisión;

ningún combate había llegado a las tarjetas de los jueces.

Por ello, su enfrentamiento contra el experimentado Ribeiro no solo suponía su debut en la UFC, sino también su primera prueba de fuego para demostrar cómo se comportaría Tuchalov en un combate largo y complicado.

Un debut que no comenzó fácil

El duelo de la división de peso semipesado, disputado en el evento de la UFC en Abu Dabi, no transcurrió inicialmente según el guion previsto por Tuchalov. Ribeiro presionó en el primer asalto y obligó al debutante a actuar con cautela mediante golpes peligrosos.

Sin embargo, Tuchalov no se descompuso. A partir del segundo asalto, controló mejor la distancia, comenzó a llevar a su oponente al suelo y aprovechó su superioridad física.

El gran mérito de Tuchalov fue cambiar de plan tras los difíciles minutos iniciales y hacerse con el control del combate.

En el tercer asalto, el representante de los EAU empleó sus habilidades de judo y lucha para derribar a Ribeiro en varias ocasiones. Incluso intentó finalizar el combate mediante una llave de brazo (kimura), pero el luchador brasileño aguantó hasta el gong final.

Los jueces dictaron puntuaciones idénticas

Tras los tres asaltos, los tres jueces declararon vencedor a Tuchalov. La puntuación oficial fue de tres veces 29:28.

Estadística Magomed Tuchalov Brendson Ribeiro Récord previo 6–0 17–10 Resultado Victoria Derrota Tarjetas de los jueces 29:28, 29:28, 29:28 — Duración del combate 3 asaltos 3 asaltos Nuevo récord 7–0 17–11

De esta forma, Tuchalov llegó por primera vez en su carrera a la decisión de los jueces. Esta vez no pudo noquear a su rival, pero demostró su capacidad para mantener el ritmo durante tres asaltos, salir de una situación adversa y adaptarse tácticamente.

La experiencia de Ribeiro tampoco sirvió

Brendson Ribeiro contaba con experiencia en el octágono de la UFC y en combates contra contrincantes de alto nivel. El atleta brasileño llegaba a la cita con 17 victorias y 10 derrotas. La UFC lo había presentado como un examen exigente y peligroso para Tuchalov.

Aunque Ribeiro hizo valer su experiencia en el primer asalto, en los minutos posteriores no encontró respuesta a la presión física y al juego de suelo de Tuchalov. Como consecuencia, encajó la 11ª derrota de su carrera profesional.

7–0: ahora empiezan las verdaderas pruebas

Es difícil calificar el debut de Tuchalov en la UFC como perfecto: tuvo problemas en el primer asalto y llevó un combate a las tarjetas por primera vez. Pero precisamente ese detalle engrandece el valor de la victoria.

Dio respuesta a interrogantes clave:

demostró que no pierde la compostura bajo presión;

probó que puede aguantar un ritmo de tres asaltos;

evidenció que no es únicamente un noqueador;

supo sacar partido de su dominio en la lucha al nivel de la UFC.

Ahora, el récord de Tuchalov es de 7 peleas, 7 victorias. Sin embargo, esta primera victoria en la UFC no es la cima, sino tan solo un billete de entrada. A medida que los próximos oponentes aumenten de nivel, sus errores defensivos y su guardia en el golpeo se someterán a exámenes mucho más rigurosos.

¿Crees que Magomed Tuchalov podrá entrar en el ranking del peso semipesado de la UFC? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados de las MMA en Telegram.