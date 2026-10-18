Un paso firme de los « Lobos »: el Genoa cae en su visita a Roma

·4·Deportes
Un paso firme de los « Lobos »: el Genoa cae en su visita a Roma

En el marco de la séptima jornada del campeonato italiano, el club de la capital, « Roma » recibió en su estadio al equipo de Génova, « Genoa ». En el duelo disputado en el estadio « Olimpico », los romanos tomaron la iniciativa y lograron una victoria sólida por 2-0.

Gracias a este éxito, los « Lobos » alcanzan los 17 puntos y consolidan su posición en el segundo lugar de la tabla.

Dos goles en la segunda parte y la victoria

Aunque el marcador no se movió en la primera mitad, tras el descanso los locales lograron romper la defensa rival:

  • El gol que abrió el marcador, obra de Castro: En el minuto 50, tras una activa ofensiva, Castro conectó un disparo preciso para abrir el marcador — 1-0;

  • El punto final de Pisilli: Mientras el « Genoa » intentaba igualar, Pisilli anotó el segundo tanto en el minuto 68, asegurando la victoria de su equipo — 2-0;

  • Portería imbatida: El guardameta de la « Roma », Gollini, y la línea defensiva no permitieron que el rival generara peligro real hasta el final del encuentro.

Ficha del partido

Serie A. Jornada 7

« Roma » — « Genoa » 2-0

Goles: Castro (50), Pisilli (68).

  • « Roma »: Gollini, Balerdi, Koulierakis (Hermoso, 63), Pisilli (França, 78), N'Dicka, Rensch (Gilardi, 88), De Roon, Soulé, Baldanzi (Pellegrini, 63), Castro.

  • « Genoa »: Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Ellertsson, Frendrup (Amorim, 83), Badelj, Zanoli, Messias (Accornero, 83), Vitinha, El Shaarawy.

Situación en la tabla

Tras los partidos de la séptima jornada, así está la parte alta de la Serie A:

  • « Roma » en el 2.º puesto: Los romanos 17 puntos persiguen de cerca al líder, el « Inter », que suma 19 puntos;

  • « Genoa » en zona peligrosa: Con solo 4 puntos acumulados, los genoveses se mantienen en la 15.ª posición.

RomaGenoaSerie ACastroFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡6 goles en 5 partidos! Donyell Malen es nombrado jugador del mes en la Serie A¡6 goles en 5 partidos! Donyell Malen es nombrado jugador del mes en la Serie A3 octubre 07:18Francesco Totti: Considero mi estado entre 2001 y 2008 como vergonzosoFrancesco Totti: Considero mi estado entre 2001 y 2008 como vergonzoso29 septiembre 10:34La Roma logra una victoria sólida en Turín, mientras que el sensacional Como sube al 2.º puestoLa Roma logra una victoria sólida en Turín, mientras que el sensacional Como sube al 2.º puesto15 septiembre 00:09Traspaso de Luis Henrique: la Roma y el Inter retoman las negociacionesTraspaso de Luis Henrique: la Roma y el Inter retoman las negociaciones18 agosto 15:50La Roma llega a un acuerdo con el Porto por el traspaso de Rodrigo MoraLa Roma llega a un acuerdo con el Porto por el traspaso de Rodrigo Mora17 agosto 20:57La Roma alcanza un acuerdo con el Porto por el traspaso de Rodrigo MoraLa Roma alcanza un acuerdo con el Porto por el traspaso de Rodrigo Mora17 agosto 19:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre