En el marco de la séptima jornada del campeonato italiano, el club de la capital, « Roma » recibió en su estadio al equipo de Génova, « Genoa ». En el duelo disputado en el estadio « Olimpico », los romanos tomaron la iniciativa y lograron una victoria sólida por 2-0.

Gracias a este éxito, los « Lobos » alcanzan los 17 puntos y consolidan su posición en el segundo lugar de la tabla.

Dos goles en la segunda parte y la victoria

Aunque el marcador no se movió en la primera mitad, tras el descanso los locales lograron romper la defensa rival:

El gol que abrió el marcador, obra de Castro: En el minuto 50, tras una activa ofensiva, Castro conectó un disparo preciso para abrir el marcador — 1-0;

El punto final de Pisilli: Mientras el « Genoa » intentaba igualar, Pisilli anotó el segundo tanto en el minuto 68, asegurando la victoria de su equipo — 2-0;

Portería imbatida: El guardameta de la « Roma », Gollini, y la línea defensiva no permitieron que el rival generara peligro real hasta el final del encuentro.

Ficha del partido

Serie A. Jornada 7

« Roma » — « Genoa » 2-0

Goles: Castro (50), Pisilli (68).

« Roma »: Gollini, Balerdi, Koulierakis (Hermoso, 63), Pisilli (França, 78), N'Dicka, Rensch (Gilardi, 88), De Roon, Soulé, Baldanzi (Pellegrini, 63), Castro.

« Genoa »: Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Ellertsson, Frendrup (Amorim, 83), Badelj, Zanoli, Messias (Accornero, 83), Vitinha, El Shaarawy.

Situación en la tabla

Tras los partidos de la séptima jornada, así está la parte alta de la Serie A: