Francesco Totti: Considero mi estado entre 2001 y 2008 como vergonzoso

La leyenda de la AS Roma, Francesco Totti, compartió detalles sobre los momentos más difíciles de su carrera profesional, sus victorias con la selección nacional y sus recuerdos únicos en una nueva parte de su extensa entrevista antes de su aniversario. Según GOAL.com, citando al Corriere dello Sport, el ex capitán expresó su opinión con franqueza sobre su estado de forma y sus logros. Así lo informa Goal.com .

Durante la charla, Totti evaluó de manera muy crítica su juego entre 2001 y 2008, destacando que se encontraba en un estado «vergonzoso» en aquel periodo. Sin embargo, recordó que fue precisamente en esos años cuando ganó la Copa del Mundo con la selección de Italia. El ex delantero sugirió que si no hubiera asistido al Mundial de 2006, la selección no habría podido ser campeona.

Copa del Mundo e impacto de las lesiones

Según Francesco Totti, acudió al Mundial de Alemania con solo un 40-50 % de sus capacidades, en medio de una difícil recuperación tras una lesión. A pesar de ello, sus movimientos y su contribución en el campo fueron decisivos para la victoria global del equipo. Si se hubiera limitado a un solo Scudetto de la Serie A, dos Copas de Italia, dos Supercopas y una Bota de Oro, no habría salido del ámbito romano, pero la Copa del Mundo cambió su historia por completo.

Al hablar de sus compañeros con los que mejor se entendía, el ex capitán mencionó especialmente a Antonio Cassano y Vincent Candela. Recordó que tenía una relación cálida con Cassano, no solo dentro sino también fuera del campo, y que con Vincent Candela, quien llegó a Roma desde Francia sin conocer el idioma, mostró un cuidado especial. Según Totti, la verdadera cara de un jugador se revela precisamente durante los 90 minutos de juego.

Atención inmortal en Roma

Totti afirmó que no se arrepiente en absoluto de haber terminado toda su carrera con la camiseta de la Roma. Destacó que, tras retirarse, el amor y la popularidad que recibe en Roma no han disminuido, sino que han aumentado. Reconoció que la lealtad a un solo club y el amor sincero brindado a los aficionados fueron los cimientos de sus veinticinco años de historia.

Durante la entrevista, Totti habló de su gusto por dar asistencias, mencionando que antes de que Spalletti lo moviera a la posición de delantero centro, los pases le parecían más importantes que marcar goles. También señaló que uno de los lamentos de su carrera fue no haber jugado en el mismo equipo que el legendario delantero brasileño Ronaldo.