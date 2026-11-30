En el campeonato italiano, la Roma deleitó a sus aficionados con una victoria contundente. Los romanos vencieron al Monza por 4-0 en casa, alcanzando los 33 puntos y subiendo al segundo lugar de la tabla. El protagonista del encuentro, Matías Soulé, anotó dos goles.

La Roma sentenció el partido en la primera parte

El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Serie A, se disputó el 29 de noviembre en el Stadio Olimpico. Los pupilos de Gian Piero Gasperini comenzaron con intensidad y abrieron el marcador en el minuto 12. Donyell Malen anotó para poner a su equipo por delante.

Doce minutos después, Matías Soulé amplió la ventaja. El futbolista argentino volvió a marcar en el minuto 36, completando su doblete.

De este modo, la Roma se fue al descanso con una ventaja de 3-0.

Malen destacó con un gol y una asistencia

Donyell Malen finalizó el partido con un gol y una asistencia, contribuyendo decisivamente a la goleada. Soulé, con su doblete, se consolidó como uno de los pilares del ataque romano.

El punto final lo puso Castro, quien ingresó desde el banquillo. Marcó en el minuto 90+1, estableciendo el 4-0 definitivo.

La Roma sigue de cerca al líder

Tras esta victoria, la Roma suma 33 puntos y se coloca segunda en la clasificación. Los romanos están a dos puntos del líder, la Lazio, que cuenta con 35 unidades.

El Monza se mantiene en la 15ª posición con 10 puntos.

Para el equipo de Gasperini, este resultado es un paso clave en la lucha por el título. La Roma continúa su pelea por recortar distancias con el primer puesto.

Serie A. Jornada 13

Roma — Monza — 4-0

Goles: Malen (12'), Soulé (24', 36'), Castro (90+1').

Fecha: 29 de noviembre. Estadio: Olimpico.