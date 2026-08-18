Traspaso de Luis Henrique: la Roma y el Inter retoman las negociaciones

El mercado de fichajes del fútbol italiano ha entrado en una fase intensa. La Roma continúa activa durante el periodo estival con el objetivo de reforzar su plantilla y busca incorporar nuevos jugadores. Según Il Tempo, tras el fichaje de Rodrigo Mora, los Giallorossi han centrado su atención en el extremo brasileño Luis Henrique. Goal.com informa de ello.

Según se ha conocido, el entrenador Gian Piero Gasperini ha dado instrucciones claras al director deportivo Tony D’Amico para que el equipo cuente con dos alternativas de nivel similar en cada línea. Actualmente, la plantilla romana carece de un extremo polivalente, capaz de desenvolverse en distintas zonas del campo y aportar en ambas bandas. Por ello, los representantes de Trigoria se preparan para dar un nuevo paso por el jugador propiedad del Inter.

¿Por qué Luis Henrique está en el centro de la atención?

El extremo brasileño, conocido por sus etapas en el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, se está ganando la confianza del cuerpo técnico gracias a sus cualidades técnicas y tácticas. Según Filippo Biafora, sus características encajan perfectamente en el sistema 3-4-2-1 utilizado por Gian Piero Gasperini. Además, su salario y la sencillez de las condiciones del traspaso convierten la operación en una oportunidad atractiva para la directiva.

Sin embargo, las condiciones financieras desempeñarán un papel importante en la operación. Según los especialistas, es poco probable que el Inter venda inmediatamente al jugador por 30 millones de euros. En su lugar, todo apunta a que podría alcanzarse un acuerdo inspirado en la experiencia de otros traspasos exitosos.

Las posibles condiciones de las negociaciones

Según el análisis de Goal.com y otras fuentes, está previsto que se produzcan nuevos contactos en las próximas horas por este traspaso. Las partes podrían afrontar negociaciones complejas sobre el formato del acuerdo. La opción más favorable sería una cesión con opción de compra.

En concreto, el escenario más realista sería una cesión con obligación de compra, similar a acuerdos recientes entre otros clubes, además de un alto porcentaje para el Inter en caso de una futura reventa. Si las partes logran llegar a un acuerdo, Luis Henrique podría convertirse pronto en jugador de la Roma.