¡6 goles en 5 partidos! Donyell Malen es nombrado jugador del mes en la Serie A

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¡6 goles en 5 partidos! Donyell Malen es nombrado jugador del mes en la Serie A

Se ha anunciado al mejor jugador de la Serie A italiana correspondiente a los meses de agosto y septiembre. Este prestigioso galardón ha recaído en el delantero de la AS Roma, Donyell Malen.

Desde el inicio de la nueva temporada, el delantero neerlandés ha demostrado su gran olfato goleador, logrando anotar en las cinco primeras jornadas del campeonato nada menos que 6 goles .

Un hat-trick, un doblete y una eficacia imparable

El excelente estado de forma de Malen ha sido determinante en el arranque de temporada de los «Giallorossi»:

  • En el partido contra la Fiorentina, el delantero neerlandés marcó un hat-trick ;

  • en el encuentro frente al Lecce, sumó un doblete a su cuenta personal;

  • y contra el Torino, anotó 1 gol más, contribuyendo decisivamente a la victoria.

Gracias a esta racha goleadora, Donyell Malen ha sido reconocido como el jugador del mes de la liga. El trofeo le será entregado oficialmente el 17 de octubre en Roma, antes del enfrentamiento entre la AS Roma y el Genoa.

Los romanos se sitúan en lo más alto de la tabla.

Como dato, tras las primeras 5 jornadas, la AS Roma suma 13 puntos y comparte el liderato de la Serie A con el Inter y la Lazio. Los «Giallorossi» jugarán su próximo partido el 11 de octubre fuera de casa contra el Como.

Cabe recordar que Donyell Malen llegó inicialmente a la AS Roma cedido por el club inglés Aston Villa. Posteriormente, el club capitalino ejerció la opción de compra, una decisión que está dando sus frutos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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