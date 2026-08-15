Legionarios estadounidenses: Ricardo Pepi puede llevar al PSV y Yunus Musah al AC Milan al éxito

Con el inicio de la temporada de clubes europeos y del nuevo ciclo mundialista, la participación de los jugadores de la selección de Estados Unidos en el escenario internacional vuelve a estar en el centro de la atención. Según GOAL, esta temporada será un periodo decisivo para los representantes del combinado nacional, que deberán demostrar todo su potencial y ganarse un puesto en el once titular. Sobre ello, Goal.com informa que.

Los campeonatos de Países Bajos, Escocia y Croacia ya han comenzado, mientras que La Liga se sumará a ellos en los próximos días. En este contexto, los principales representantes del fútbol estadounidense buscan lograr buenos resultados con sus clubes y reforzar su posición en el mercado de fichajes.

El nuevo desafío del PSV y la responsabilidad de Ricardo Pepi

Después de conquistar el título con 19 puntos de ventaja sobre sus perseguidores la temporada pasada, el PSV lucha por su cuarto campeonato consecutivo. Sin embargo, el empate en el estreno liguero generó preocupación entre los responsables del club.

Para el club de Eindhoven, donde Earnie Stewart ejerce como director deportivo, este periodo supone una etapa de transición. Las salidas de jugadores importantes como Malik Tillman e Ismael Saibari, así como los rumores de fichajes en torno a Ricardo Pepi y Sergiño Dest, están afectando al equipo.

Por ahora, Ricardo Pepi y Sergiño Dest siguen en el PSV y están llamados a convertirse en figuras clave para ayudar al equipo de Peter Bosz a salir de la crisis. Si no consiguen recuperar su mejor versión, la presión sobre el club aumentará considerablemente.

Yunus Musah y su nueva oportunidad

Yunus Musah , que está teniendo dificultades para encontrar su lugar en Italia y anteriormente era considerado un jugador importante de la selección estadounidense, también pone a prueba sus opciones esta temporada. En el AC Milan, vuelve a tener la oportunidad de demostrar su valor bajo las órdenes del nuevo entrenador.

El centrocampista, que busca ganarse la confianza del cuerpo técnico en los partidos de pretemporada, deberá mostrar sus mejores cualidades ante grandes clubes como el Manchester United. Se espera que este sea uno de los principales factores para definir su futuro en Italia.

En definitiva, esta temporada en los terrenos de juego europeos será decisiva para los futbolistas estadounidenses, que buscan llevar sus carreras a un nuevo nivel y consolidar su posición en la selección.