Recomiendan al Chelsea fichar al agente libre Dušan Vlahović

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Recomiendan al Chelsea fichar al agente libre Dušan Vlahović

Se ha recomendado al Chelsea, club londinense, fichar durante el mercado de verano al delantero serbio Dušan Vlahović, quien dejó la Juventus y actualmente se encuentra sin equipo. Para el conjunto de la Premier League, este fichaje también podría representar un riesgo financiero favorable. Sobre el tema, Goal.com informa que.

Según talkSPORT, el experto en fútbol europeo Andy Brassell se mostró sorprendido de que el jugador de 26 años lleve seis semanas sin club. En su opinión, equipos como el Atlético de Madrid o el Newcastle United ya deberían haber presentado una oferta por el delantero serbio.

La etapa de Vlahović en la Juventus y sus problemas de lesiones

Dušan Vlahović atravesó un periodo complicado en el club turinés. Aunque las lesiones en los aductores afectaron a su rendimiento, logró marcar 68 goles en 168 partidos y conquistar la Copa de Italia.

Sin embargo, su salario de más de 300.000 libras esterlinas semanales ha asustado a muchos posibles compradores. Según el experto, el fichaje también se está retrasando por las dudas sobre el estado físico del jugador y su capacidad para recuperar su mejor nivel.

La opción turca y las condiciones económicas

Ahora se considera muy probable que Dušan Vlahović continúe su carrera en Turquía. El Beşiktaş se ha convertido en el principal candidato para fichar al delantero y tiene capacidad para satisfacer sus exigencias económicas.

Andy Brassell afirma que el club de Estambul ofrece al jugador un salario considerablemente superior al de otros equipos europeos y libre de impuestos. Por ello, se espera que el delantero continúe su carrera en la Superliga turca.

Una oportunidad favorable para el Chelsea

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, cuenta actualmente con delanteros como João Pedro, Danny Welbeck, Nicolas Jackson y Liam Delap. Sin embargo, los londinenses no han realizado movimientos concretos por Vlahović este verano.

Según el experto, si el Chelsea pudiera fichar al jugador por un salario dos veces inferior al que tenía en la Juventus, sería una operación beneficiosa para todas las partes. En su mejor forma deportiva, Vlahović sería un riesgo rentable para un club de la Premier League.

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