¿Por qué Kerim Alajbegovic eligió el proyecto de la Juventus en lugar del del Chelsea?

El joven talento bosnio Kerim Alajbegovic explicó en detalle por qué decidió continuar su carrera en la Serie A italiana en lugar de la Premier League inglesa y por qué eligió al club de Turín. Según Goal.com, el futbolista, seguido por varios grandes clubes europeos, finalmente prefirió unirse a la «Vecchia Signora». Sobre este tema, Goal.com informa que.

Alajbegovic, conocido por sus destacadas actuaciones en el sistema del RB Salzburg, se había convertido en uno de los jóvenes talentos más buscados del mercado de fichajes. Aunque Milan, Roma y Napoli mostraron interés por él, al principio parecía que Chelsea había ganado la carrera por su fichaje. Sin embargo, los cambios de última hora y la rápida reacción de la Juventus cambiaron por completo la situación.

El atractivo del club turinés y la influencia de Pjanić

En una entrevista concedida a Tuttosport, el joven futbolista reconoció que era imposible rechazar la oferta del club turinés. Según sus palabras, cuando uno de los clubes más grandes del mundo te llama, no hay necesidad de pensárselo demasiado. También se destacó que su compatriota Miralem Pjanić influyó mucho en su decisión, ya que el centrocampista jugó anteriormente en la Juventus y conserva una impresión muy positiva del club.

A pesar de la atractiva oferta económica del Chelsea, Alajbegovic buscaba un proyecto que le ofreciera garantías claras para su desarrollo y oportunidades en el primer equipo. Precisamente en este aspecto, el enfoque táctico del entrenador y su manera de trabajar con los jóvenes fueron decisivos.

Las exigencias de Luciano Spalletti y el reconocimiento de Del Piero

El futbolista destacó especialmente el alto nivel de exigencia de los entrenamientos y la búsqueda de la perfección por parte del entrenador. Nuestro compatriota afirmó que en cada sesión aprendía algo nuevo sobre la precisión de los pases, los movimientos y la posición, y subrayó que este paso sería importante para su crecimiento profesional.

Además, que Alessandro Del Piero, leyenda del fútbol italiano, calificara al joven futbolista de «talento auténtico» fue un gran honor para Alajbegovic. Reconoció que las cálidas palabras de la leyenda le imponían una responsabilidad aún mayor y que todavía le quedaba un largo camino por recorrer.