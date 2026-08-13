¿Por qué Kerim Alajbegovic eligió el proyecto de la Juventus en lugar del del Chelsea?

·11·Deportes
¿Por qué Kerim Alajbegovic eligió el proyecto de la Juventus en lugar del del Chelsea?

El joven talento bosnio Kerim Alajbegovic explicó en detalle por qué decidió continuar su carrera en la Serie A italiana en lugar de la Premier League inglesa y por qué eligió al club de Turín. Según Goal.com, el futbolista, seguido por varios grandes clubes europeos, finalmente prefirió unirse a la «Vecchia Signora». Sobre este tema, Goal.com informa que.

Alajbegovic, conocido por sus destacadas actuaciones en el sistema del RB Salzburg, se había convertido en uno de los jóvenes talentos más buscados del mercado de fichajes. Aunque Milan, Roma y Napoli mostraron interés por él, al principio parecía que Chelsea había ganado la carrera por su fichaje. Sin embargo, los cambios de última hora y la rápida reacción de la Juventus cambiaron por completo la situación.

El atractivo del club turinés y la influencia de Pjanić

En una entrevista concedida a Tuttosport, el joven futbolista reconoció que era imposible rechazar la oferta del club turinés. Según sus palabras, cuando uno de los clubes más grandes del mundo te llama, no hay necesidad de pensárselo demasiado. También se destacó que su compatriota Miralem Pjanić influyó mucho en su decisión, ya que el centrocampista jugó anteriormente en la Juventus y conserva una impresión muy positiva del club.

A pesar de la atractiva oferta económica del Chelsea, Alajbegovic buscaba un proyecto que le ofreciera garantías claras para su desarrollo y oportunidades en el primer equipo. Precisamente en este aspecto, el enfoque táctico del entrenador y su manera de trabajar con los jóvenes fueron decisivos.

Las exigencias de Luciano Spalletti y el reconocimiento de Del Piero

El futbolista destacó especialmente el alto nivel de exigencia de los entrenamientos y la búsqueda de la perfección por parte del entrenador. Nuestro compatriota afirmó que en cada sesión aprendía algo nuevo sobre la precisión de los pases, los movimientos y la posición, y subrayó que este paso sería importante para su crecimiento profesional.

Además, que Alessandro Del Piero, leyenda del fútbol italiano, calificara al joven futbolista de «talento auténtico» fue un gran honor para Alajbegovic. Reconoció que las cálidas palabras de la leyenda le imponían una responsabilidad aún mayor y que todavía le quedaba un largo camino por recorrer.

JuventusChelseaKerim AlajbegovicSerie AFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Daniel Cormier revela el secreto de la enemistad entre Khabib y McGregorDaniel Cormier revela el secreto de la enemistad entre Khabib y McGregorHoy, 19:09Real Madrid conquista su primer trofeo de 2026Real Madrid conquista su primer trofeo de 2026Hoy, 19:01José Mourinho: El verdadero trabajo comenzará la próxima semanaJosé Mourinho: El verdadero trabajo comenzará la próxima semanaHoy, 18:37Xavi Hernández, nombrado seleccionador de los Países BajosXavi Hernández, nombrado seleccionador de los Países BajosHoy, 17:57Novedades en el Etihad: el maestro del regate renueva con el Manchester CityNovedades en el Etihad: el maestro del regate renueva con el Manchester CityHoy, 17:57Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de KazajistánMomento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de KazajistánHoy, 17:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026