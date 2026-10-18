Leeds - Manchester United: alineaciones y directo

·9·Deportes
Leeds - Manchester United: alineaciones y directo

El partido Leeds - Manchester United, correspondiente a la Premier League, comenzará el 18 de octubre a las 18:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Leeds: 1. Trafford J., 4. Ampadu E., 2. Bogle J., 9. Calvert-Lewin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 24. Justin J., 5. Muharemovic T., 19. Okafor N., 18. Stach A., 22. Tanaka A.

Entrenador del Leeds: Farke D.

Alineación inicial del Manchester United: 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba K., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandes B. (capitán), 5. Maguire H., 6. Martinez L., 19. Mbeumo B., 18. Tielemans Y., 15. Yoro L.

Entrenador del Manchester United: Carrick M.

LeedsManchester UnitedPremier LeagueFútbolInglaterra
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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