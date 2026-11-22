Los «Blues» encajaron cuatro goles ante su propia afición. Este resultado es uno de los golpes más duros de la temporada para los londinenses. Sin embargo, lo más destacado no es solo el marcador: el Chelsea registró una estadística negativa que no se veía desde hace 67 años.

Inglaterra Premier League En la jornada 11, el Chelsea recibió al Leeds en casa. El encuentro terminó con una derrota inesperada y dura para los locales: 1-4.

El Chelsea perdió 1-4 en casa ante el Leeds. Esta derrota no solo afectó la posición de los londinenses en la tabla, sino que también marcó un triste récord estadístico de 67 años en la historia del club. Ahora, los pupilos de Xabi Alonso están bajo las críticas de los aficionados y una presión creciente.

El Chelsea cae 1-4 en casa: el Leeds logra una victoria sensacional

Lee también · 21 noviembre El Chelsea cae 1-4 en casa: el Leeds logra una victoria sensacional

El Chelsea iguala una racha histórica de 67 años

Según información de Chelsea Dodgers, el Chelsea ha perdido en casa contra el Leeds y el Tottenham esta temporada. El club no vivía una situación así desde hace 67 años.

Cabe recordar que los londinenses ya sufrieron un revés en casa durante la octava jornada. En aquel entonces, el Tottenham venció al Chelsea 2-0 en el derbi.

Ahora, la derrota por 1-4 ante el Leeds ha agravado aún más esta triste estadística.

Xabi Alonso bajo las críticas de los aficionados

Tras la goleada ante el Leeds, el descontento de los aficionados del Chelsea ha aumentado.

El informe de Chelsea Dodgers destaca que los jugadores fueron fuertemente abucheados durante el partido. El entrenador Xabi Alonso también enfrentó las burlas y críticas de los seguidores.

Esta situación demuestra que el descontento con los resultados del equipo sigue creciendo. Especialmente, perder de forma consecutiva ante rivales importantes en casa se ha convertido en un motivo serio de frustración para los fans.

El Chelsea se mantiene en el 8º puesto de la Premier League

Tras la derrota ante el Leeds, el Chelsea se mantiene en la octava posición de la tabla de la Premier League inglesa.

Para el club londinense, el objetivo principal ahora es detener la mala racha, recuperar la confianza de la afición y no quedarse atrás en la lucha por los puestos altos.

Sin embargo, la repetición de esta estadística negativa de 67 años y la dura derrota en casa podrían aumentar la presión sobre el equipo. La forma en que los jugadores de Xabi Alonso superen esta situación se verá en los próximos encuentros.