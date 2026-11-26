Los juniors uzbekos ganan 26 medallas en el torneo «Saber Tashkent Grand Prix»
En Taskent, ha concluido el prestigioso torneo internacional de judo para juveniles «Saber Tashkent Grand Prix» . Durante la competición, los miembros del equipo nacional juvenil de Uzbekistán obtuvieron resultados destacados, logrando un total de 26 medallas (5 de oro, 7 de plata y 14 de bronce) y alcanzando un honorable 2º puesto en la clasificación general, por detrás de Rusia.
Medallistas del segundo día
En la última jornada del torneo, nuestros jóvenes judokas enriquecieron el medallero de nuestro equipo nacional con 2 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce: Medallas de oro (2):
+90 kg:
Alibek Durdiyev -63 kg:
Parizoda Yo‘ldosheva Medallas de plata (6):
-73 kg:
Chingiz Salimov -81 kg:
Samandar Sunnatov -90 kg:
Elnur Xolmurodov -57 kg:
Zuhra Alimova -70 kg:
Shohista To‘rayeva +70 kg:
Hulkar Baxtiyorova Medallas de bronce (6):
-81 kg:
Jasurbek Turkmanov -81 kg:
Shohmurod Shomurodov -90 kg:
Jo‘rabek Eshpo‘latov -63 kg:
Xosiyat Sobirova -70 kg:
Poshshajon Jumaboyeva -70 kg:
Ziyoda Shomurodova Medallero del equipo juvenil de Uzbekistán
Tipo de medalla
Resultado del 2º día
Resultado total (tras 2 días)
Oro
2
5
Plata
6
7
Bronce
6
14
Total
14 medallas
26 medallas (2º puesto)
¿Cree que entre estos jóvenes judokas que ganaron 26 medallas en el «Saber Tashkent Grand Prix» surgirán nuevas estrellas capaces de conquistar los podios de los campeonatos mundiales absolutos y de los Juegos Olímpicos en los próximos años?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta alegre noticia sobre el brillante futuro del judo uzbeko con sus seres queridos!
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek dzyudosining yorqin kelajagi haqidagi ushbu quvonchli xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…