En Taskent, ha concluido el prestigioso torneo internacional de judo para juveniles «Saber Tashkent Grand Prix» . Durante la competición, los miembros del equipo nacional juvenil de Uzbekistán obtuvieron resultados destacados, logrando un total de 26 medallas (5 de oro, 7 de plata y 14 de bronce) y alcanzando un honorable 2º puesto en la clasificación general, por detrás de Rusia.

Medallistas del segundo día

En la última jornada del torneo, nuestros jóvenes judokas enriquecieron el medallero de nuestro equipo nacional con 2 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce: Medallas de oro (2):