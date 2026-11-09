En el tatami de los campeones: Davlat Bobonov y Diyora Keldiyorova compiten en el Gran Premio de Zagreb

Uno de los torneos prestigiosos del calendario de la Federación Internacional de Judo (IJF), perteneciente a la serie del Gran Premio del 13 al 15 de noviembre se celebrará en Zagreb, la capital de Croacia.

Hasta la fecha, 507 judokas expertos de 70 países han confirmado oficialmente su participación. Entre ellos, 5 representantes destacados de la selección nacional de Uzbekistán lucharán por medallas y valiosos puntos de ranking.

El esperado regreso de Davlat Bobonov

La intriga principal del torneo de Zagreb para los aficionados uzbekos está ligada al regreso a la alta competición del medallista olímpico de Tokio 2020 y campeón mundial Davlat Bobonov:

Fin de una larga pausa: Nuestro talentoso judoka pisó el tatami por última vez en el «Qingdao Grand Prix 2026» celebrado en China, del 26 al 28 de junio de este año;

Lucha por puntos de ranking: Tras una pausa de casi cinco meses, Bobonov, que compite en la categoría de -90 kg, aspira en Zagreb no solo al podio, sino también a conseguir puntos cruciales para recuperar su posición en el ranking mundial.

Asimismo, la participación de la campeona de los Juegos Olímpicos de París 2024 Diyora Keldiyorovaen el equipo nacional aumenta aún más el interés por la competición.

Gran Premio de Zagreb 2026: Composición del equipo de Uzbekistán

Conozca a los cinco atletas que defenderán el honor de nuestro país en los tapices croatas:

Categoría de peso Atleta Logros / Estatus -52 kg Diyora Keldiyorova Campeona olímpica de París 2024 -66 kg Azizbek Ortiqov Judoka joven y prometedor -81 kg Arslonbek Tojiyev Participante en torneos internacionales -81 kg Murodjon Yo‘ldoshev Judoka con gran experiencia en tatamis mundiales -90 kg Davlat Bobonov Medallista de Tokio 2020, Campeón mundial

La importancia del Gran Premio de Zagreb

En la categoría de -81 kg, nuestro equipo contará con dos representantes: Arslonbek Tojiyev y Murodjon Yo‘ldoshev. Esto demuestra la fuerte competencia interna y el objetivo de lograr resultados máximos en esta etapa clave.

Estos 3 días de intensos combates reunirán a las estrellas más fuertes del judo mundial en la capital croata y servirán como una etapa decisiva para que los atletas consoliden sus posiciones en el ranking internacional antes de fin de año.