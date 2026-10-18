Declaración contundente: ¿Qué dijo Umar Kremlev sobre el premio de 1 millón de dólares?

El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, llegó a Taskent en una visita oficial y anunció los grandes planes estratégicos futuros de la organización. En su discurso, criticó duramente la actitud del Comité Olímpico Internacional (COI) hacia los atletas y su política de distribución financiera.

Kremlev destacó que la misión principal de la IBA es crear un ecosistema global perfecto que garantice a los boxeadores y entrenadores empleos a tiempo completo, altos ingresos y una vida estable.

«Los Juegos Olímpicos morirán en 5 a 10 años»: Las razones de la crítica

El líder de la IBA señaló que los organizadores de los Juegos Olímpicos no valoran lo suficiente a los atletas financieramente:

Los ingresos no llegan a los atletas: «Si el COI no entrega los miles de millones que recauda a los atletas y entrenadores, las Olimpiadas desaparecerán gradualmente y se extinguirán en 5 a 10 años;

Medalla de hierro y años desvalorizados: Los atletas dedican la mitad de su vida al entrenamiento, pero al ganar en las Olimpiadas, se conforman con una simple medalla de metal que ni siquiera es de oro puro. Si no son apoyados por sus estados, se quedan sin nada;

El interés disminuye en Europa: Hoy en día, las Olimpiadas en Asia Centraldespiertan un gran interés, pero en Europa el entusiasmo ha caído drásticamente. Las Olimpiadas deberían unir a la gente, y los premios no deberían ser medidas paliativas de 10 000 dólares, sino al menos 1 millón de dólares », dijo Kremlev.

Ecosistema completo de boxeo: desde marcas de ropa hasta grandes premios

Umar Kremlev mencionó los nuevos proyectos liderados por la IBA y anunció las reformas que se están llevando a cabo en el sector:

Empleos y bienestar: El boxeo no debe ser un pasatiempo temporal, sino convertirse en una profesión prestigiosa que mantenga plenamente a la familia del atleta y del entrenador;

Marca personal e infraestructura: Se está lanzando una nueva marca de ropa deportiva bajo el marco de la IBA, creando las condiciones necesarias para que los boxeadores se concentren solo en los resultados, libres de problemas de preparación y cotidianos;

Fondos millonarios en campeonatos mundiales: La IBA ya ha establecido un sistema de grandes honorarios para los campeones en los campeonatos mundiales, y los medallistas de los Juegos Olímpicos obtienen una clasificación directa para los campeonatos mundiales de la IBA.

Esta declaración abierta de Kremlev en Taskent ha vuelto a poner en la agenda global la necesidad de reformas financieras en el sistema deportivo amateur internacional.