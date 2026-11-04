El nuevo combate por el cinturón de Hasanboy Dusmatov: subirá al ring en un prestigioso torneo en Estambul

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El nuevo combate por el cinturón de Hasanboy Dusmatov: subirá al ring en un prestigioso torneo en Estambul

Se han revelado los detalles del próximo combate crucial de la brillante estrella del boxeo uzbeko, el doble campeón olímpico Hasanboy Dusmatov. Nuestro maestro de los guantes subirá al ring por un cinturón de campeón el 4 de diciembre en Estambul, Turquía, durante el prestigioso IBA President's Cup torneo internacional.

Este duelo tendrá lugar en el marco de una nueva plataforma que reúne a boxeadores aficionados y profesionales en un sistema único, generando un gran interés.

Combate por el cinturón y rival: ¿contra quién peleará Dusmatov?

El formato del encuentro en Estambul y la elección del rival son de vital importancia:

  • ¿Quién es el rival? Nuestro compatriota se enfrentará al talentoso boxeador filipino Roderick Bautista ;

  • Estado del combate: Este combate de 10 asaltos en la categoría de peso minimosca se llevará a cabo por el prestigioso IBA.Pro cinturón de campeón ;

  • Final de Estambul: El combate con Dusmatov se organizará el 4 de diciembre, en el punto culminante del torneo.

Nuevo proyecto — IBA Elite y una bolsa de 3 millones de dólares

El torneo IBA President's Cup se celebrará del 27 de noviembre al 4 de diciembre y abrirá una nueva página en el boxeo mundial:

  • Plataforma unificadora: Este torneo es la competición inaugural de la nueva plataforma internacional llamada IBA Elite , que tiene como objetivo unir a boxeadores profesionales y aficionados en una arena competitiva única;

  • Bolsa total: La bolsa total de premios del torneo asciende a nada menos que 3 millones de dólares estadounidenses;

  • Premios para los ganadores: Para las 12 categorías de peso masculinas:

    • Los medallistas de oro (campeones) recibirán 100 000 dólares;

    • Los medallistas de plata recibirán 50 000 dólares;

    • Los medallistas de bronce recibirán 25 000 dólares como recompensa económica.

La lucha por un nuevo cinturón del doble campeón olímpico Hasanboy Dusmatov será, sin duda, el centro de atención de la comunidad boxística uzbeka e internacional.

Hasanboy DusmatovIBA President's CupBoxeoIBA EliteEstambul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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