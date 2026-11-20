El 4 de diciembre, en el espectacular Sinan Erdem Dome de Estambul, Turquía, se celebrará una velada de boxeo profesional llamada IBA Elite President's Cup . La competición comenzará a las 17:00.

En el combate estelar de este prestigioso torneo, nuestro compatriota, el doble campeón olímpico Hasanboy Dusmatov se enfrentará al filipino Roderick Bautista . Como indica el cartel oficial, ambos boxeadores siguen invictos en el ring profesional: Dusmatov cuenta con 7 victorias (7-0) mientras que su rival filipino Bautista ha ganado sus 10 combates (10-0).

Otros combates destacados de la cartelera:

IBA.PRO Organizada bajo el auspicio de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), la velada incluye, además del duelo Dusmatov-Bautista, otros combates interesantes:

Akhmedov - Lubkovich: Akhmedov, invicto con un récord de 15-0, contra el experimentado Lubkovich (20-1);

Ozmen - Galos: Ozmen (5-0) se medirá ante el invicto Galos (8-0);

Kasveka - Samadova: En la categoría femenina, Kasveka (10-3) se enfrentará a Samadova (1-0).

Combate Récord Estatus Hasanboy Dusmatov - Roderick Bautista 7-0 vs 10-0 Combate estelar Akhmedov - Lubkovich 15-0 vs 20-1 Combate de cartelera principal Ozmen - Galos 5-0 vs 8-0 Combate de cartelera principal Kasveka - Samadova 10-3 vs 1-0 Combate femenino

¿Cómo se repartirán los 3 millones de dólares en premios?

IBA President's Cup La bolsa total del torneo es de 3 millones de dólares estadounidenses . Según el reglamento de los organizadores, los medallistas en las 12 categorías de peso masculinas recibirán los siguientes premios:

Medallistas de oro (ganadores): 100 000 dólares;

Medallistas de plata: 50 000 dólares;

Medallistas de bronce: 25 000 dólares.

¿Crees que el doble campeón olímpico Hasanboy Dusmatov logrará una victoria contundente contra el invicto filipino Roderick Bautista el 4 de diciembre? ¡Deja tu opinión en los comentarios!