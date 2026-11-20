Se conocen el próximo rival y la fecha del combate de Hasanboy Dusmatov
El 4 de diciembre, en el espectacular Sinan Erdem Dome de Estambul, Turquía, se celebrará una velada de boxeo profesional llamada IBA Elite President's Cup . La competición comenzará a las 17:00.
En el combate estelar de este prestigioso torneo, nuestro compatriota, el doble campeón olímpico Hasanboy Dusmatov se enfrentará al filipino Roderick Bautista . Como indica el cartel oficial, ambos boxeadores siguen invictos en el ring profesional: Dusmatov cuenta con 7 victorias (7-0) mientras que su rival filipino Bautista ha ganado sus 10 combates (10-0).
Otros combates destacados de la cartelera:
IBA.PRO Organizada bajo el auspicio de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), la velada incluye, además del duelo Dusmatov-Bautista, otros combates interesantes:
Akhmedov - Lubkovich: Akhmedov, invicto con un récord de 15-0, contra el experimentado Lubkovich (20-1);
Ozmen - Galos: Ozmen (5-0) se medirá ante el invicto Galos (8-0);
Kasveka - Samadova: En la categoría femenina, Kasveka (10-3) se enfrentará a Samadova (1-0).
Combate
Récord
Estatus
Hasanboy Dusmatov - Roderick Bautista
7-0 vs 10-0
Combate estelar
Akhmedov - Lubkovich
15-0 vs 20-1
Combate de cartelera principal
Ozmen - Galos
5-0 vs 8-0
Combate de cartelera principal
Kasveka - Samadova
10-3 vs 1-0
Combate femenino
¿Cómo se repartirán los 3 millones de dólares en premios?
IBA President's Cup La bolsa total del torneo es de 3 millones de dólares estadounidenses . Según el reglamento de los organizadores, los medallistas en las 12 categorías de peso masculinas recibirán los siguientes premios:
Medallistas de oro (ganadores): 100 000 dólares;
Medallistas de plata: 50 000 dólares;
Medallistas de bronce: 25 000 dólares.
¿Crees que el doble campeón olímpico Hasanboy Dusmatov logrará una victoria contundente contra el invicto filipino Roderick Bautista el 4 de diciembre? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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