Kremlyov propone una revancha en Taskent: la declaración explosiva del boxeador ruso

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Kremlyov propone una revancha en Taskent: la declaración explosiva del boxeador ruso

El representante del equipo nacional de Rusia, campeón mundial Vsevolod Shumkov el ganador uzbeko de los Juegos Olímpicos Abdumalik Khalokov reaccionó a los rumores sobre un posible combate de revancha.

Shumkov afirma que, tras los escandalosos eventos ocurridos en la final del campeonato mundial de la IBA 2025 en Dubái, fue la parte uzbeka la que rechazó la oferta de una revancha.

«Kremlyov lo propuso, pero ellos no aceptaron»: la respuesta de Shumkov

El atleta ruso expresó su opinión en respuesta a las declaraciones hechas en una reciente conferencia de prensa de la IBA:

  • Reacción al escándalo: «Vi el video de la conferencia de prensa de la IBA. Lo que se dijo allí solo se difunde para crear un ruido innecesario;

  • La oferta en Taskent: Tras finalizar el campeonato mundial, el presidente de la IBA, Umar Nazarovich Kremlyov, propuso en varias ocasiones organizar un combate de revancha, tanto en Taskent como en el propio Uzbekistán. Sin embargo, Khalokov y su equipo no dieron su consentimiento;

  • Desafío abierto: Estoy listo para pelear en cualquier lugar, en cualquier momento, en un formato de 6, 8 o 10 asaltos. Lo más importante es que den su consentimiento o no vuelvan a sacar este tema», dijo Shumkov.

La final de Dubái: mordisco en el ring y decisión polémica

Esta confrontación está vinculada al conflicto ocurrido durante la final del campeonato mundial de la IBA 2025 en Dubái en la categoría de 60 kg:

  • Incidente en el 3er asalto: En la parte final del combate, durante un clinch, el boxeador ruso mordió la oreja de Khalokov;

  • La polémica decisión arbitral: A pesar de las enérgicas protestas de los representantes del equipo nacional de Uzbekistán, el árbitro en el ring no restó puntos ni aplicó ninguna descalificación;

  • Marcador de 4:3 y medalla de oro: El jurado otorgó la victoria a Vsevolod Shumkov por decisión dividida de 4:3, declarándolo campeón.

El veredicto del comité disciplinario de la IBA

Tras este escándalo, la organización internacional llevó a cabo una investigación especial:

  • Diagnóstico de «incidente accidental»: Las comisiones disciplinaria y médica de la IBA estudiaron la situación, calificaron el incidente como accidental y mantuvieron el resultado oficial del combate;

  • Retención de la mitad del premio: No obstante, se impuso una multa a Vsevolod Shumkov por conducta antideportiva, reteniendo el 50% de su premio como campeón.

El tema de una posible revancha entre Khalokov y Shumkov sigue siendo uno de los enfrentamientos más discutidos en el mundo del boxeo.

Vsevolod ShumkovAbdumalik KhalokovCampeonato Mundial IBA 2025Dubái 2025Boxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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