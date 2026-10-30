¿Subirá Bakhodir Jalolov al ring en el nuevo torneo IBA President's Cup en Estambul?

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¿Subirá Bakhodir Jalolov al ring en el nuevo torneo IBA President's Cup en Estambul?

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) organiza una nueva y prestigiosa competición en Estambul, Turquía: IBA President's Cup Este torneo, que se celebrará del 27 de noviembre al 4 de diciembre, está captando la atención de la comunidad deportiva por su gran bolsa de premios y sus participantes estelares.

Uno de los principales temas de conversación en torno al torneo es la aparición en los carteles promocionales oficiales del famoso boxeador de peso pesado uzbeko y doble campeón olímpico, Bakhodir Jalolov, lo cual ha generado mucha expectación.

El esperado regreso de Jalolov y la intriga del cartel

Esta es la situación sobre la posible participación de la estrella del boxeo uzbeko en este torneo:

  • Presencia en materiales promocionales: En los carteles oficiales publicados por los organizadores, Bakhodir Jalolov aparece como una de las estrellas centrales;

  • Sin postura oficial por ahora: Actualmente, ni la Federación de Boxeo de Uzbekistán ni el propio boxeador han anunciado oficialmente su participación en este torneo;

  • Factor de interés: Tras su segundo oro olímpico, una aparición del campeón en esta nueva plataforma, mientras coordina su carrera amateur y profesional, sería un gran evento para los aficionados.

12 categorías de peso y una bolsa de premios de 100 000 dólares

El presidente de la IBA, Umar Kremlev , impulsa la nueva IBA President's Cup, que destaca por los siguientes aspectos:

  • Categorías de peso: Los combates se organizarán en un total de 12 categorías de peso con los mejores boxeadores;

  • Premios del podio:

    • 1er puesto (Oro): 100 000 dólares estadounidenses;

    • 2do puesto (Plata): 50 000 dólares estadounidenses;

    • 3er puesto (Bronce): 25 000 dólares estadounidenses;

  • Formato del torneo: Se espera que el alto incentivo financiero y los puntos de ranking atraigan a los mejores boxeadores del mundo a los rings de Estambul.

Los combates en Estambul podrían brindar a Bakhodir Jalolov la oportunidad de demostrar su hegemonía en un gran escenario internacional y ofrecer a los fans combates brillantes.

Bakhodir JalolovIBA President's CupAsociación Internacional de BoxeoFederación de Boxeo de UzbekistánBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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