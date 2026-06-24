Croacia vence a Panamá y suma tres puntos fundamentales

·28·Deportes
Croacia vence a Panamá y suma tres puntos fundamentales

Ha concluido el encuentro entre las selecciones de Panamá y Croacia, integrantes del grupo L de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

En el partido disputado en el estadio BMO Field de Toronto, Croacia logró la victoria por la mínima.

El destino del encuentro fue decidido por un disparo preciso de Ante Budimir. El delantero croata marcó en el minuto 54, asegurando tres puntos vitales para su equipo.

Ambos equipos mostraron un fútbol cauteloso durante el partido. Panamá realizó varios intentos para empatar, pero la defensa croata resistió los ataques rivales.

Cabe recordar que, en la primera jornada de la fase de grupos, Panamá cayó 0-1 ante Ghana.

Por su parte, Croacia había perdido 2-4 en un partido muy movido contra la selección de Inglaterra.

De este modo, los croatas consiguieron su primera victoria en el Mundial, manteniendo vivas sus posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Panamá, en cambio, sigue sin sumar puntos tras dos partidos.

Tras la segunda jornada, Croacia ocupa la tercera posición con 3 puntos. El equipo se enfrentará a Ghana el 28 de junio, mientras que Panamá, último con 0 puntos, se medirá ante Inglaterra ese mismo día.

La Copa del Mundo 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, continuará hasta el 19 de julio.

CroaciaPanamáAnte BudimirTorontoInglaterra
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Fayzullayev: «Estoy orgulloso de ser uzbeko y de jugar para la selección nacional»Fayzullayev: «Estoy orgulloso de ser uzbeko y de jugar para la selección nacional»Hoy, 11:30La hermana de Ronaldo responde tajantemente a los hatersLa hermana de Ronaldo responde tajantemente a los hatersHoy, 11:23Eldor Shomurodov: Pedimos disculpas a los aficionados por la pesada derrotaEldor Shomurodov: Pedimos disculpas a los aficionados por la pesada derrotaHoy, 11:17Rustam Ashurmatov: Es difícil digerir haber encajado cinco golesRustam Ashurmatov: Es difícil digerir haber encajado cinco golesHoy, 11:09Cristiano Ronaldo: He vuelto para que la gente no me olvideCristiano Ronaldo: He vuelto para que la gente no me olvideHoy, 10:48Rio Ferdinand: Ronaldo volvió a callar a todosRio Ferdinand: Ronaldo volvió a callar a todosHoy, 10:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán