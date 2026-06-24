Croacia vence a Panamá y suma tres puntos fundamentales

Ha concluido el encuentro entre las selecciones de Panamá y Croacia, integrantes del grupo L de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

En el partido disputado en el estadio BMO Field de Toronto, Croacia logró la victoria por la mínima.

El destino del encuentro fue decidido por un disparo preciso de Ante Budimir. El delantero croata marcó en el minuto 54, asegurando tres puntos vitales para su equipo.

Ambos equipos mostraron un fútbol cauteloso durante el partido. Panamá realizó varios intentos para empatar, pero la defensa croata resistió los ataques rivales.

Cabe recordar que, en la primera jornada de la fase de grupos, Panamá cayó 0-1 ante Ghana.

Por su parte, Croacia había perdido 2-4 en un partido muy movido contra la selección de Inglaterra.

De este modo, los croatas consiguieron su primera victoria en el Mundial, manteniendo vivas sus posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Panamá, en cambio, sigue sin sumar puntos tras dos partidos.

Tras la segunda jornada, Croacia ocupa la tercera posición con 3 puntos. El equipo se enfrentará a Ghana el 28 de junio, mientras que Panamá, último con 0 puntos, se medirá ante Inglaterra ese mismo día.

La Copa del Mundo 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, continuará hasta el 19 de julio.