Ghana arrebata la victoria a Panamá en los últimos segundos

En los campos de Norteamérica, la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su etapa más intensa y emocionante. Han concluido los encuentros de la primera jornada del grupo L y se han repartido los primeros puntos en este cuarteto. En el segundo encuentro de la jornada, disputado en el magnífico y vibrante estadio BMO Field de Toronto, Canadá, la selección de Ghana, uno de los fuertes representantes del continente africano, se enfrentó a Panamá.

Bajo la seria resistencia de ambas selecciones, en un duelo intenso y sin concesiones, el destino del partido se decidió con un único gol anotado en los últimos segundos. Esta victoria fue un verdadero regalo de alegría para los aficionados africanos, mientras que para Panamá significó una amarga decepción mundial.

El drama del minuto 90+5 y el gol de oro de Yirenki

Desde los primeros minutos, el encuentro estuvo marcado por ataques sucesivos y situaciones peligrosas de ambos equipos. Mientras que la selección de Panamá basó su juego en una defensa ordenada y fuertes contraataques, los representantes de Ghana intentaron romper la defensa rival mediante el control del balón y incursiones por las bandas. Cuando el tiempo reglamentario terminó y transcurrían los minutos añadidos por el árbitro, se vivió un verdadero drama en el campo.

En los segundos en que se esperaba que el encuentro terminara en empate, concretamente en el minuto 90+5 el talentoso futbolista ghanés Yirenki aprovechó una confusión dentro del área penal rival. Apuntando con precisión a la portería, anotó el gol que otorgó a su equipo los 3 puntos cruciales y valiosos como el oro. Tras esta victoria, Ghana se une a los líderes del grupo.

A través de la siguiente tabla deportiva oficial, puede conocer en detalle la situación del grupo L, el resultado final del partido Ghana – Panamá y las alineaciones completas de los equipos:

Torneo y estado del grupo Selección de Ghana (4-2-3-1) Selección de Panamá (4-4-2) Resultados de la 1ª jornada del grupo • Competición: Mundial 2026

• Grupo: Cuarteto L, 1ª jornada

• Estadio: BMO Field (Toronto)

• Resultado del partido: Ghana 1:0 Panamá • Ati-Zigi (P), Ajeti, Mensa, Opoku;

• Senaya, Yirenki, Semenyo, Ovusu;

• Sulemana, Nuama, Ayew (C). • Mosquera (P), Blackman, Cordoba, Ramos;

• Harvey, Andrade, Murilo, Martinez;

• Puma, Barcenas, Waterman. • Inglaterra — Croacia (4:2)

• Ghana — Panamá (1:0)



• Nota: Inglaterra y Ghana sumaron 3 puntos cada uno.

¿Cuál es la situación general en el grupo L?

Recordamos que en el partido inaugural de este grupo también hubo un verdadero espectáculo de goles. La selección de Inglaterra, uno de los favoritos del torneo, logró una victoria contundente por 4-2 en un duelo muy intenso contra Croacia.

De este modo, al finalizar la 1ª jornada, las selecciones de Inglaterra y Ghana se posicionaron como líderes claros del grupo con 3 puntos cada una. Por diferencia de goles, los ingleses ocupan el primer lugar. Sin duda, los próximos encuentros intensificarán la lucha en el grupo.

Nota final de los analistas deportivos de Zamin: La selección de Ghana demostró una vez más al mundo entero que un partido de fútbol no termina hasta que suena el silbato final. Aunque los panameños defendieron heroicamente durante 94 minutos, la pérdida de concentración en los últimos segundos les salió cara. ¡Nos esperan partidos aún más intensos e interesantes en el Mundial!

¡Siga siempre en las páginas de Zamin los goles más emocionantes de último minuto del Mundial 2026, las tablas de posiciones de los grupos y las noticias deportivas más rápidas!