Anne Carson recibe el Premio Nobel de Literatura

Hoy, 8 de octubre, se anunció a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. El prestigioso galardón fue otorgado a la poeta y escritora canadiense Anne Carson.

El comité Nobel declaró que premió a Carson por « sus obras audaces y creativas que, en libre diálogo con las tradiciones clásicas, crean nuevas formas para la literatura contemporánea » .

Anne Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá. En 1981, defendió su tesis doctoral en filología clásica sobre el tema « Odi et Amo Ergo Sum ».

A lo largo de su carrera, Carson ha combinado la poesía, la traducción y el trabajo académico. En sus obras, la armonía entre la herencia clásica antigua y la literatura moderna ocupa un lugar central.

En la obra de la escritora, el origen y el significado de las palabras tienen una importancia especial. La propia Carson ha descrito la etimología de las palabras como una de las fuentes fundamentales de su creación.

Anne Carson ha enseñado en la Universidad McGill, la Universidad de Michigan y la Universidad de Princeton. Recibió una beca Guggenheim en 1998 y una beca MacArthur en 2000.

También es galardonada con el premio literario Lannan. En 2014, ganó el premio Griffin de poesía por su obra « Red Doc> ».

La concesión del Premio Nobel a Carson confirma una vez más su estatus como una de las figuras más singulares e importantes de la poesía contemporánea del siglo XXI.