La « maldición » de vencer a Sabalenka: Aryna comenta una estadística sorprendente

La número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, comentó una estadística curiosa y sorprendente: en los últimos torneos, las tenistas que la derrotaron quedaron eliminadas en la ronda siguiente.

Esta tendencia había sido mencionada por la extenista alemana y comentarista deportiva Andrea Petkovic.

«¿De qué sirve ganarme si pierden en la ronda siguiente?»

En respuesta a una pregunta de los periodistas, Aryna Sabalenka contestó con humor y una sonrisa:

«¿De qué sirve ganarme si saben lo que ocurrirá en la ronda siguiente? (ríe). Hablando en serio, creo que es simplemente una coincidencia. No lo sé. Tal vez se deba a que todas mis últimas derrotas llegaron al tercer set. Fueron partidos muy complicados, duros y agotadores físicamente. A veces programan el siguiente partido de la rival para el día siguiente y resulta difícil volver a mostrar un tenis de alto nivel después de un encuentro tan exigente. Así que es una cuestión de calendario», declaró la número 1 del mundo.

Sabalenka también añadió, con humor, que esta estadística podría convertirse en un arma psicológica:

«En general, la estadística es increíble. Deberíamos hablar más de ella para ejercer una presión psicológica adicional sobre mis rivales», señaló.

Una inesperada derrota en Toronto

Recordemos que, en la cuarta ronda del torneo que se disputa en Toronto, Canadá, Aryna Sabalenka cayó ante la rusa Ekaterina Alexandrova en un dramático partido de 2 horas y 29 minutos 6-7 (3-7), 6-4, 4-6

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.