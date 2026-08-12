El comportamiento de un niño provoca la cancelación de un vuelo

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El comportamiento de un niño provoca la cancelación de un vuelo

En Canadá, un vuelo de pasajeros fue cancelado después de que un niño pequeño a bordo se negara a abrocharse el cinturón de seguridad. Como resultado, todos los pasajeros fueron registrados nuevamente en el vuelo del día siguiente. Así lo informó la BBC .

El incidente ocurrió el 6 de agosto a bordo de un avión de Porter Airlines que debía volar de Victoria a Toronto. Durante los preparativos del vuelo, el niño permaneció de pie sobre su asiento y se negó a abrocharse el cinturón de seguridad.

Los padres del niño y los miembros de la tripulación intentaron convencerlo de que se abrochara el cinturón, pero él se negó. Después, la tripulación devolvió el avión a la terminal y bajó del aparato al niño y a sus padres.

La aerolínea declaró que el avión no podía despegar si no se cumplían estos requisitos de seguridad. Debido al retraso, la aeronave no pudo despegar antes de medianoche y todos los pasajeros fueron trasladados al vuelo del día siguiente.

Una experta consideró correcta la decisión

Lia Tuso, experta en seguridad aérea infantil, consideró correcta la decisión de la tripulación. Según explicó, un niño que no lleva abrochado el cinturón puede salir despedido de su asiento durante una fuerte turbulencia, especialmente durante el despegue o el aterrizaje, y poner en peligro su seguridad y la de otros pasajeros.

El incidente provocó numerosos debates en las redes sociales. Algunos señalaron que los padres deberían controlar a su hijo con mayor firmeza, mientras que otros destacaron que los niños pueden tener miedo a volar o dificultades para abrocharse el cinturón.

Según uno de los pasajeros, Ariye Kozuch, el niño no estaba causando problemas, sino que parecía asustado. Incluso se escondió debajo de su asiento y volvió a meterse allí cuando la tripulación intentó sujetarlo con el cinturón.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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