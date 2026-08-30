La Liga: anunciadas las alineaciones para el Real Madrid vs. Málaga

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La Liga: anunciadas las alineaciones para el Real Madrid vs. Málaga

En el marco de la 3ª jornada de La Liga española, el Real Madrid recibe al Málaga en su estadio. El encuentro, que se disputará en el majestuoso Santiago Bernabéu de Madrid, comenzará a las 20:00 hora de Taskent.

A poco tiempo del inicio del partido, los cuerpos técnicos de ambos equipos han hecho oficiales las alineaciones titulares.

Acta del partido y alineaciones

El «club blanco» afronta este duelo con toda su artillería y sus mejores futbolistas disponibles:

  • Real Madrid: alineación titular: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé;

  • Alineación titular del Málaga: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Chupete.

La intriga principal del partido

  • Poder ofensivo en el Bernabéu: La presencia de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Brahim Díaz en la línea de ataque promete un partido intenso y lleno de goles;

  • Prueba defensiva: Los defensas laterales y centrales llegados de la Premier League y otros grandes clubes —Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella y Dean Huijsen— serán los encargados de mantener la portería a cero ante los ataques del Málaga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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