Gracias a una actuación brillante de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, el Real Madrid derrotó al Málaga por 4-0 en casa, continuando su exitosa racha en La Liga. Esta victoria no solo mantiene al equipo en la cima de la tabla, sino que supone el tercer triunfo consecutivo para el entrenador José Mourinho desde su regreso, reafirmando el dominio madridista en el campeonato español. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el Real Madrid impuso su dominio desde los primeros minutos y sentenció el encuentro rápidamente. En el minuto 19, el centrocampista inglés Jude Bellingham exhibió su talento individual para abrir el marcador. Tras recuperar el balón a 35 metros, el jugador de 23 años dejó atrás a tres defensas y batió al portero del Málaga, Alfonso Herrero, con un gol espectacular.

El show de Bellingham y Mbappé

Siete minutos después, Bellingham volvió a ser protagonista. Tras una parada de Herrero, el cabezazo del inglés rebotó en el portero y terminó en gol en propia meta. Poco después, Kylian Mbappé, quien venía de marcar un hat-trick ante la Real Sociedad, amplió la ventaja a 3-0. El delantero francés remató un centro de Trent Alexander-Arnold desde la derecha, sentenciando el partido antes del descanso.

En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo el control total. En los minutos finales, Arda Güler, quien ingresó como suplente, puso el broche de oro. Tras una rápida contra junto a Vinícius Júnior, el joven talento turco anotó a corta distancia para establecer el resultado definitivo.

El enfoque táctico de José Mourinho

En la rueda de prensa posterior, José Mourinho expresó su satisfacción y elogió especialmente a Jude Bellingham. El técnico portugués destacó haber encontrado el equilibrio entre sus estrellas ofensivas, desmintiendo rumores de conflictos. Por su parte, Bellingham señaló que la llegada de Mourinho le otorga más libertad en el campo.

Estadísticamente, el Real Madrid registró un 56,7 % de posesión y realizó 19 remates (frente a los 14 del Málaga). Este triunfo consolida la posición de los «Los Blancos» en la carrera por el título frente a su máximo rival, el FC Barcelona.