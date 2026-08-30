El Real aplasta al Málaga y se convierte en líder solitario de La Liga

En el marco de la 3ª jornada de La Liga española, el Real Madrid recibió al Málaga en casa y selló una victoria contundente con un marcador abultado. El encuentro, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, estuvo bajo el dominio total del «Club Blanco» y finalizó 4-0.

Los madrileños prácticamente sentenciaron el destino del partido en los primeros 45 minutos.

Crónica de los goles y detalles del partido 4-0

La línea de ataque del Real ofreció a los aficionados un espectáculo de goles:

Gol tempranero de Bellingham: En el minuto 19, Jude Bellingham abrió el marcador, poniendo a los locales por delante;

Error del portero (autogol): En el minuto 26, el portero del Málaga, Alfonso Herrero, cometió un error inesperado al introducir el balón en su propia portería (autogol);

Otro gol de Mbappé: Cuatro minutos después, en el minuto 30, Kylian Mbappé puso el 3-0 en el marcador;

El punto final de Güler: En el minuto 90+1 del tiempo añadido, Arda Güler, quien entró desde el banquillo, puso el broche de oro al encuentro.

El Real es líder absoluto con 9 puntos

Esta victoria deja la situación en la tabla de clasificación de la siguiente manera:

Pleno de victorias: Tras 3 partidos y 9 puntos acumulados, el Real Madridcontinúa como líder solitario del campeonato;

La difícil situación del Málaga: Tras la dura derrota en el último encuentro, el Málaga solo suma 1 punto y se encuentra en la 18ª posición.

Acta del partido y alineaciones