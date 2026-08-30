El Real aplasta al Málaga y se convierte en líder solitario de La Liga
En el marco de la 3ª jornada de La Liga española, el Real Madrid recibió al Málaga en casa y selló una victoria contundente con un marcador abultado. El encuentro, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, estuvo bajo el dominio total del «Club Blanco» y finalizó 4-0.
Los madrileños prácticamente sentenciaron el destino del partido en los primeros 45 minutos.
Crónica de los goles y detalles del partido 4-0
La línea de ataque del Real ofreció a los aficionados un espectáculo de goles:
Gol tempranero de Bellingham: En el minuto 19, Jude Bellingham abrió el marcador, poniendo a los locales por delante;
Error del portero (autogol): En el minuto 26, el portero del Málaga, Alfonso Herrero, cometió un error inesperado al introducir el balón en su propia portería (autogol);
Otro gol de Mbappé: Cuatro minutos después, en el minuto 30, Kylian Mbappé puso el 3-0 en el marcador;
El punto final de Güler: En el minuto 90+1 del tiempo añadido, Arda Güler, quien entró desde el banquillo, puso el broche de oro al encuentro.
El Real es líder absoluto con 9 puntos
Esta victoria deja la situación en la tabla de clasificación de la siguiente manera:
Pleno de victorias: Tras 3 partidos y 9 puntos acumulados, el Real Madridcontinúa como líder solitario del campeonato;
La difícil situación del Málaga: Tras la dura derrota en el último encuentro, el Málaga solo suma 1 punto y se encuentra en la 18ª posición.
Acta del partido y alineaciones
La Liga. 3ª jornada
Real — Málaga 4-0
Goles: Bellingham (19), Herrero (26, autogol), Mbappé (30), Güler (90+1).
Real: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, 77), Bellingham (Güler, 87), Díaz (Diomande, 65), Vinícius, Mbappé.
Málaga: Herrero, Puga (Salinas, 61), Recio, Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez (Martínez, 46), Merino, Larrubia, Dotor, Joaquín (Cruz, 61), Chupé.
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