El Real aplasta al Málaga y se convierte en líder solitario de La Liga

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El Real aplasta al Málaga y se convierte en líder solitario de La Liga

En el marco de la 3ª jornada de La Liga española, el Real Madrid recibió al Málaga en casa y selló una victoria contundente con un marcador abultado. El encuentro, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, estuvo bajo el dominio total del «Club Blanco» y finalizó 4-0.

Los madrileños prácticamente sentenciaron el destino del partido en los primeros 45 minutos.

Crónica de los goles y detalles del partido 4-0

La línea de ataque del Real ofreció a los aficionados un espectáculo de goles:

  • Gol tempranero de Bellingham: En el minuto 19, Jude Bellingham abrió el marcador, poniendo a los locales por delante;

  • Error del portero (autogol): En el minuto 26, el portero del Málaga, Alfonso Herrero, cometió un error inesperado al introducir el balón en su propia portería (autogol);

  • Otro gol de Mbappé: Cuatro minutos después, en el minuto 30, Kylian Mbappé puso el 3-0 en el marcador;

  • El punto final de Güler: En el minuto 90+1 del tiempo añadido, Arda Güler, quien entró desde el banquillo, puso el broche de oro al encuentro.

El Real es líder absoluto con 9 puntos

Esta victoria deja la situación en la tabla de clasificación de la siguiente manera:

  • Pleno de victorias: Tras 3 partidos y 9 puntos acumulados, el Real Madridcontinúa como líder solitario del campeonato;

  • La difícil situación del Málaga: Tras la dura derrota en el último encuentro, el Málaga solo suma 1 punto y se encuentra en la 18ª posición.

Acta del partido y alineaciones

  • La Liga. 3ª jornada

  • Real — Málaga 4-0

  • Goles: Bellingham (19), Herrero (26, autogol), Mbappé (30), Güler (90+1).

  • Real: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, 77), Bellingham (Güler, 87), Díaz (Diomande, 65), Vinícius, Mbappé.

  • Málaga: Herrero, Puga (Salinas, 61), Recio, Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez (Martínez, 46), Merino, Larrubia, Dotor, Joaquín (Cruz, 61), Chupé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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