Franco Mastantuono rompe el récord de Lionel Messi

El joven talento cedido por el Real Madrid, Franco Mastantuono, se convirtió en el futbolista argentino más joven en marcar un hat-trick en las cinco grandes ligas europeas. Anotó tres goles para la Fiorentina en el partido contra el Venezia por la Serie A, logrando un resultado histórico y superando el récord de su compatriota Lionel Messi. Esta victoria le dio a la Fiorentina sus primeros puntos de la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el encuentro comenzó bien para los locales. Akor Adams abrió el marcador para el Venezia en el minuto 22, con una asistencia del centrocampista estadounidense Gianluca Busio. A partir de ahí, comenzó el show de Franco Mastantuono, quien perforó la red rival en tres ocasiones para decidir el destino del partido.

Récord histórico y detalles del partido

Franco Mastantuono comenzó su temporada en la Serie A de manera brillante con sus tres goles. Estableció este récord con apenas 19 años y 28 días. Se destaca que es exactamente 231 días más joven que Lionel Messi cuando este marcó su primer hat-trick con el FC Barcelona contra el Real Madrid en marzo de 2007.

El talentoso mediapunta cambió el rumbo del marcador a mediados de la primera parte al anotar dos goles en solo un minuto y treinta y ocho segundos. A seis minutos del final, marcó su tercer gol para completar el hat-trick. Este éxito también lo convierte en el jugador más joven en la historia del club en marcar varios goles en un mismo partido con la Fiorentina.

Una estrella con futuro brillante

Esta destacada actuación demuestra que el jugador, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, está recuperando su forma óptima. Franco Mastantuono debutó profesionalmente con River Plate a los 16 años. En el verano de 2025, el Real Madrid ganó la puja al Paris Saint-Germain y firmó al jugador por seis años.

Además, el jugador se convirtió en el más joven en debutar con la selección absoluta de Argentina ese mismo mes. La victoria por 4-2 sobre el Venezia permitió a la Fiorentina ascender al puesto 15 en la tabla de la Serie A. Este importante triunfo fuera de casa sin duda dará un impulso extra para los próximos compromisos del equipo.