Trevoh Chalobah explica por qué dejó el Chelsea para fichar por el Como

El defensa Trevoh Chalobah reveló por qué dejó el club inglés Chelsea para fichar por el equipo italiano Como. En una entrevista con BBC Sport, el futbolista señaló que, pese al interés del vigente campeón, el Inter, la conversación personal con el entrenador Cesc Fàbregas y los ambiciosos planes del club fueron decisivos para tomar la decisión. Sobre ello, Goal.com informa .

El traspaso se cerró por 30 millones de euros más posibles bonus. De este modo, el jugador de 27 años puso fin a una trayectoria de 20 años en el Chelsea, club al que llegó con 9 años. Aunque no logró ser titular habitual bajo las órdenes de distintos entrenadores del conjunto londinense, Chalobah reconoció que la dirección del nuevo proyecto y el papel de liderazgo que asumiría le resultaron inspiradores.

La influencia de Cesc Fàbregas y el rechazo al Inter

Durante el mercado de fichajes, el campeón de Italia, el Inter, quería incorporar al futbolista a toda costa. Sin embargo, Chalobah entendió que el proyecto del Como le ofrecería una oportunidad única para dejar su huella. Según el defensa, la conversación con el entrenador Cesc Fàbregas fue determinante.

«Fàbregas desempeñó un papel enorme en esta decisión. Me explicó cómo ve el club, cómo podía adaptarme a este equipo y cómo podía ayudar con mi experiencia, mis cualidades físicas y mi capacidad de liderazgo», — declaró el futbolista. Añadió que la decisión no se tomó de repente y que se habían valorado cuidadosamente todos los riesgos.

La despedida del Chelsea y el orgullo

Unirse al proyecto del Como no fue fácil para el futbolista inglés. Disputó 151 partidos con el Chelsea en todas las competiciones, después de recorrer el camino desde la academia del club hasta el primer equipo. El defensa, que ganó títulos con el club, incluida la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, afirmó estar agradecido por cada día que pasó con el conjunto londinense.

«Pasara lo que pasara, siempre quise jugar para el Chelsea. Estoy agradecido por cada dificultad y cada trofeo. Llegué aquí siendo un niño y me voy convertido en un hombre», — reconoció. Chalobah señaló que seguiría apoyando a su antiguo club durante toda la temporada y que la bandera azul siempre ondearía con orgullo.