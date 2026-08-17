Como planea fichar a Liam Delap, delantero del Chelsea

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Como planea fichar a Liam Delap, delantero del Chelsea

El club italiano Como, dirigido por el entrenador Cesc Fàbregas, está intensificando sus contactos con el Chelsea en el mercado de fichajes. Según Goal.com, tras el fichaje de Trevoh Chalobah, el técnico español pretende incorporar ahora al delantero Liam Delap, que no logra hacerse un hueco en el Chelsea. Goal.com informa .

Cabe recordar que la semana pasada Fàbregas llevó a Italia al defensa Trevoh Chalobah, procedente de su antiguo club. Según el acuerdo, cuyo importe inicial ascendió a 30 millones de libras esterlinas, el defensor de 27 años, formado en la academia del Chelsea, firmó un contrato de cinco años con el equipo de la Serie A.

El plan para reforzar el ataque

Después de reforzar la defensa, la directiva del Como busca ahora fortalecer su línea ofensiva. Cesc Fàbregas quiere fichar al joven y prometedor delantero Liam Delap. El club londinense pide 40 millones de libras esterlinas por el jugador de 23 años. Si el traspaso se concreta, el Chelsea podría obtener un beneficio neto de 10 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, el fichaje se enfrenta a varios obstáculos importantes. Según TalkSPORT, Liam Delap prefiere continuar su carrera en la Premier League pese a la posibilidad de disputar la Liga de Campeones. El Nottingham Forest también está interesado en el jugador y se ha unido a la puja por su fichaje.

Los aspectos económicos y deportivos del fichaje

La directiva del Chelsea está sometida a la presión de desprenderse de los jugadores excedentes y reducir la plantilla antes de finales de septiembre. Por ello, el club está dispuesto a vender al futbolista. El debut de Liam Delap la temporada pasada no fue demasiado exitoso debido a las lesiones, y solo logró marcar un gol en la Premier League. No obstante, sus actuaciones cedido en el Ipswich Town y sus 12 goles demostraron que conserva todo su potencial.

El futuro del jugador también será decisivo para su carrera internacional. Aunque todavía no ha sido convocado por la selección de Inglaterra, también puede representar a la República de Irlanda gracias a su padre, Rory Delap. Los próximos días mostrarán cómo influirán la determinación y las ofertas económicas del Como en el desenlace de este fichaje.

ComoChelseaCesc FàbregasLiam DelapSerie A
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