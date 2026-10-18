Un gol y una asistencia de Eldor Shomurodov dan la victoria al Başakşehir (vídeo)

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Un gol y una asistencia de Eldor Shomurodov dan la victoria al Başakşehir (vídeo)

En el marco de la 7ª jornada de la Süper Lig turca, el club de Estambul Başakşehir recibió en su estadio al equipo de Gaziantep . En un duelo intenso disputado el 18 de octubre en el magnífico estadio Fatih Terim, los locales lograron una valiosa victoria por 2-1.

El verdadero protagonista y figura central del encuentro fue el delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov . Participó directamente en los dos goles de los de Estambul, anotando un tanto y repartiendo una asistencia.

Gol rápido, la respuesta de Dursun y la asistencia decisiva de Shomurodov

El destino del partido estuvo lleno de intensidad y drama:

  • Gol tempranero en el minuto 9: Ya en el minuto 9, Eldor Shomurodov se mostró activo en el área rival y envió el balón al fondo de la red para adelantar a los locales — 1-0;

  • Empate en el minuto 66: En la segunda parte, el Gaziantep buscó tomar la iniciativa y empató en el minuto 66 gracias a un disparo preciso de Serdar Dursun — 1-1;

  • El gol de la victoria en el minuto 81: Poco después, el Başakşehir volvió a atacar. En el minuto 81, tras un pase magistral de Shomurodov, Gunesh, quien entró desde el banquillo, marcó el gol de la victoria — 2-1;

  • Fayzullayev en el banquillo: Otro talentoso centrocampista uzbeko del equipo, Abbosbek Fayzullayev, permaneció en el banquillo por decisión técnica.

Ficha del partido

Süper Lig. 7ª jornada

Başakşehir — Gaziantep 2-1

18 de octubre, estadio Fatih Terim.

Goles: Shomurodov (9), Gunesh (81) — Dursun (66).

  • Başakşehir: Shengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Kharebashvili (Sahiner, 46), Kemen, Kaluzinski (Gunesh, 57), Olsen (Sari, 57), Brnic (Visca, 72), Shomurodov, Bozok (Yildirim, 72).

Tabla de posiciones: ascenso al 10º puesto

Este importante éxito mejoró significativamente la posición del club de Estambul en la tabla:

  • El Başakşehir sube: Gracias a los 3 puntos obtenidos, el Başakşehir suma 11 puntos y asciende al 10º puesto de la clasificación;

  • Gaziantep en el 14º puesto: El rival, con 8 puntos, se mantiene en la 14ª posición tras la derrota.

La actuación de Eldor Shomurodov demuestra una vez más su gran estado de forma en el campeonato turco y su consolidación como la principal referencia ofensiva del Başakşehir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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