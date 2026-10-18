En el marco de la 7ª jornada de la Süper Lig turca, el club de Estambul Başakşehir recibió en su estadio al equipo de Gaziantep . En un duelo intenso disputado el 18 de octubre en el magnífico estadio Fatih Terim, los locales lograron una valiosa victoria por 2-1.

El verdadero protagonista y figura central del encuentro fue el delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov . Participó directamente en los dos goles de los de Estambul, anotando un tanto y repartiendo una asistencia.

Gol rápido, la respuesta de Dursun y la asistencia decisiva de Shomurodov

El destino del partido estuvo lleno de intensidad y drama:

Gol tempranero en el minuto 9: Ya en el minuto 9, Eldor Shomurodov se mostró activo en el área rival y envió el balón al fondo de la red para adelantar a los locales — 1-0;

Empate en el minuto 66: En la segunda parte, el Gaziantep buscó tomar la iniciativa y empató en el minuto 66 gracias a un disparo preciso de Serdar Dursun — 1-1;

El gol de la victoria en el minuto 81: Poco después, el Başakşehir volvió a atacar. En el minuto 81, tras un pase magistral de Shomurodov, Gunesh, quien entró desde el banquillo, marcó el gol de la victoria — 2-1;

Fayzullayev en el banquillo: Otro talentoso centrocampista uzbeko del equipo, Abbosbek Fayzullayev, permaneció en el banquillo por decisión técnica.

Ficha del partido

Süper Lig. 7ª jornada

Başakşehir — Gaziantep 2-1

18 de octubre, estadio Fatih Terim.

Goles: Shomurodov (9), Gunesh (81) — Dursun (66).

Başakşehir: Shengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Kharebashvili (Sahiner, 46), Kemen, Kaluzinski (Gunesh, 57), Olsen (Sari, 57), Brnic (Visca, 72), Shomurodov, Bozok (Yildirim, 72).

Tabla de posiciones: ascenso al 10º puesto

Este importante éxito mejoró significativamente la posición del club de Estambul en la tabla:

El Başakşehir sube: Gracias a los 3 puntos obtenidos, el Başakşehir suma 11 puntos y asciende al 10º puesto de la clasificación;

Gaziantep en el 14º puesto: El rival, con 8 puntos, se mantiene en la 14ª posición tras la derrota.

La actuación de Eldor Shomurodov demuestra una vez más su gran estado de forma en el campeonato turco y su consolidación como la principal referencia ofensiva del Başakşehir.