En el magnífico estadio Pakhtakor de Taskent, el partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia terminó con un drama increíble y una victoria remontada de los visitantes por 3:2. El desempeño de nuestros representantes, que iban ganando 2:0 antes de perder la ventaja, generó muchos debates.

El famoso portal estadístico Flashscore evaluó individualmente las acciones de cada jugador en el campo tras este intenso enfrentamiento.

Rendimiento de los miembros de la selección nacional de Uzbekistán

El capitán de nuestra selección, el delantero Eldor Shomurodov comenzó en el once inicial y jugó hasta el minuto 80 antes de ser sustituido por Husain Norchayev. El portal evaluó sus acciones en el campo con 6,1 puntos .

Asimismo, nuestro mediapunta Abbosbek Fayzullayev estuvo activo durante 80 minutos antes de ser reemplazado por Azizbek Amonov, recibiendo una calificación de 5,8 puntos .

Jugadores uzbekos Tiempo de juego / Sustitución Calificación de Flashscore Dostonbek Hamdamov Jugó 62 minutos (reemplazado por Diyor Kholmatov) 6,5 puntos (El más alto del equipo) Akmal Mozgovoy Jugó todo el partido 6,5 puntos (Mejor rendimiento) Eldor Shomurodov (Capitán) Jugó 80 minutos (reemplazado por Husain Norchayev) 6,1 puntos Abbosbek Fayzullayev Jugó 80 minutos (reemplazado por Azizbek Amonov) 5,8 puntos

Jugador del partido — Nikolay Komlichenko

El delantero que cambió por completo el destino del partido para los visitantes, Nikolay Komlichenko , fue nombrado el mejor jugador del encuentro. Entrando desde el banquillo en el minuto 66, marcó un doblete en pocos minutos, dando la victoria a su equipo. Por esta actuación eficaz, el portal le otorgó la calificación más alta del partido: 8,9 puntos .

Ante los próximos desafíos

Ambos equipos han comenzado la siguiente fase de preparación para cumplir sus objetivos. La selección de Uzbekistán disputará su próximo amistoso el 17 de noviembre en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Catar, contra Arabia Saudita. La selección de Rusia se enfrentará a Venezuela en Krasnodar ese mismo día.

¿En qué medida crees que las calificaciones de Flashscore reflejan fielmente las acciones de los jugadores en el campo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!