En el marco de la octava jornada de la Süper Lig turca, el club de Estambul Başakşehir recibe en su estadio al equipo de Gaziantep . Este encuentro, que comenzó a las 21:00 hora de Taskent, trajo momentos de gran alegría para los aficionados al fútbol uzbeko.

El capitán y delantero de la selección nacional de Uzbekistán, titular con el Başakşehir, Eldor Shomurodov hizo vibrar el estadio desde los primeros minutos al encontrar la portería rival.

Gol tempranero en el minuto 8 y control en la primera parte

El partido comenzó con ataques intensos de los locales:

El gol crucial de Shomurodov: Ya en el minuto 8, un ataque del Başakşehir dio sus frutos: Eldor Shomurodov superó al portero rival y abrió el marcador — 1-0;

Resultado al descanso: Los primeros 45 minutos estuvieron bajo el control y dominio absoluto de los locales. Los equipos se fueron al descanso con la ventaja mínima para los de Estambul (1-0);

Fayzullayev en el banquillo: Otro talentoso centrocampista uzbeko del equipo, Abbosbek Fayzullayev, comenzó el partido en el banquillo por decisión técnica y se espera que se incorpore al juego en la segunda mitad.

Ficha del partido

Süper Lig turca. Jornada 8

Başakşehir — Gaziantep 1-0 (tras la primera parte)

18 de octubre, Estadio Başakşehir Fatih Terim.

Gol: Shomurodov (8').

Başakşehir: Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Harebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnich, Ömut.

Los aficionados esperan con gran interés una segunda parte aún más productiva y brillante de nuestros compatriotas.