Tres jugadores de la selección nacional de Uzbekistán han sido incluidos en la lista de candidatos al premio Asian Golden Player, que reconoce al mejor futbolista de Asia. Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov han sido reconocidos entre los 30 futbolistas más destacados del continente.

Este es uno de los reconocimientos internacionales más importantes para los representantes del fútbol uzbeko. Es especialmente notable que entre los candidatos se encuentren dos de nuestros jugadores que militan en clubes europeos y el capitán de la selección nacional.

Tres futbolistas de Uzbekistán entre los candidatos

Se ha formado la lista de 30 candidatos para el premio Asian Golden Player, otorgado por uno de los medios deportivos más importantes de China, Titan Sports.

En ella también figuran representantes de la selección nacional de Uzbekistán:

Abdukodir Khusanov — « Manchester City »;

Abbosbek Fayzullayev — « Başakşehir »;

Eldor Shomurodov — « Başakşehir ».

La inclusión simultánea de tres futbolistas en la lista de candidatos demuestra que la representación y la influencia del fútbol uzbeko en Asia siguen creciendo.

Un legionario del « Pakhtakor » también es candidato

Entre los candidatos también hay un jugador que compite en el campeonato de Uzbekistán. Ayman Hussein, delantero del club « Pakhtakor » de Taskent y representante de la selección nacional de Irak, también luchará por el premio Asian Golden Player.

Esta situación demuestra que los legionarios que actúan en la Superliga de Uzbekistán también están atrayendo la atención internacional.

Japón lidera, Uzbekistán en el top 3

En la lista de candidatos por países, los futbolistas japoneses llevan la delantera. Seis jugadores de ese país han sido incluidos en la lista.

Corea del Sur le sigue con cuatro futbolistas. Uzbekistán, con tres representantes, ocupa un lugar en el top 3.

Este indicador significa que los representantes de nuestro fútbol nacional están siendo reconocidos al mismo nivel que los países líderes del continente.

Los futbolistas uzbekos aún no han ganado este premio

El premio Asian Golden Player se entrega desde 2013. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los representantes de Uzbekistán ha sido galardonado con este premio.

Por ello, la nominación de este año es para nuestros tres futbolistas no solo un reconocimiento personal, sino también una oportunidad para aumentar aún más el prestigio del fútbol uzbeko en el ámbito internacional.

Cabe destacar un aspecto: el premio Asian Golden Player no es lo mismo que el premio al Futbolista del Año otorgado por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Se trata de una distinción organizada por el medio Titan Sports.

Ahora, la pregunta principal que intriga a los aficionados al fútbol uzbeko es: ¿cuál de ellos, Khusanov, Fayzullayev o Shomurodov, podría ser nombrado el mejor futbolista del continente?