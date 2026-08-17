El dúo uzbeko marca la diferencia: ¿cómo fueron valorados Shomurodov y Fayzullayev?

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El dúo uzbeko marca la diferencia: ¿cómo fueron valorados Shomurodov y Fayzullayev?

Desde la primera jornada de la nueva temporada de la Süper Lig turca, los jugadores uzbekos que militan en el extranjero comenzaron a mostrar su mejor versión. El club de Estambul Başakşehir recibió al Kocaelispor en casa y logró una convincente victoria por 2-0.

El partido se disputó bajo el dominio total del equipo local, y las estrellas de la selección de Uzbekistán fueron decisivas en la victoria.

Asistencia en el minuto 14 y gol de Shomurodov en la segunda parte

Ambos compatriotas desempeñaron un papel determinante sobre el terreno de juego como figuras principales del ataque del Başakşehir:

  • El pase preciso de Fayzullayev: Ya en el minuto 14, Abbosbek Fayzullayev creó una gran ocasión para su compañero Christopher Operi, firmó una asistencia magnífica y propició el primer gol del partido;

  • El primer gol de Shomurodov en la temporada: El máximo goleador del Başakşehir, Eldor Shomurodov, marcó en la segunda parte, estrenó su cuenta goleadora en la nueva temporada y sentenció la victoria de su equipo.

Análisis de Flashscore: 8,3 para Shomurodov y 7,6 para Fayzullayev

La prestigiosa publicación internacional Flashscore especializada en estadísticas y análisis de fútbol, valoró individualmente a los participantes del partido:

  • Eldor Shomurodov: Por sus acciones peligrosas ante la portería rival y su importante gol, recibió una nota de 8,3 y fue elegido como el segundo mejor jugador del campo;

  • Abbosbek Fayzullayev: El extremo, que comenzó la temporada con una asistencia, recibió de los expertos una nota de 7,6;

  • La mejor valoración: En el Başakşehir, la mejor valoración fue para Christopher Operi, autor del primer gol, con 8,6 puntos.

El próximo desafío: «Trabzonspor» como visitante

Tras comenzar la temporada con una victoria por 2-0, el club de Estambul se situó entre los líderes de la clasificación:

  • El próximo partido: Ahora, en la segunda jornada, el Başakşehir visitará el 23 de agosto al Trabzonspor, uno de los grandes clubes de la liga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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